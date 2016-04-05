31 бер. 2022 р. — На службу в армии в рамках весеннего призыва планируется отправить на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года 134 500 человек.
внесли поправки в закон о контрактниках
https://www.dsnews.ua/world/nedostaet-z ... 022-459876 Первый контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы закона отметили, что "отмена границы поможет привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов", которые получают опыт обращения с оружием до 40-45 лет.
Заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет, пояснил заместитель главы минобороны Николай Панков.
"До 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, состоящие в запасе рядовыми и сержантами, стоят на военном учете до 50-летнего возраста", – пояснил он.
итого: пару сотен тысяч уже наскребли по сусекам рф (в ДНР/ЛНР набрали несколько десятков тысяч "пушечного мяса") не объявляя общей мобилизации
иначе откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)
prodigy Это всё же не мобилизация, а обычный призыв срочников согласно закону мирного времени. Увеличение возраста первого контракта с 40 до 50 лет это только возможность дополнительного набора контрактников. Пойдут ли 40+-летние мужики в достаточном количестве неизвестно.
откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)
80 тыс. это же не уничтоженных. Тех, кто выжил и не потерял руки-ноги отводят на переформирование и снова к нам в составе новых БТРГ. Наши оценки убитых больше 30 тыс. могут быть завышенными. Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.
ЛАД написав: Давно писал обо всём этом и на валютной ветке, и на полит, и здесь. Мне регулярно рассказывали, что я "совок", а будущее Украины - "процветающая с/х держава". Но оказывается, что тяжёлая промышленность всё же нужна. Или приходится надеяться на заокеанского дядюшку и полагаться на его благосклонность.
Вот в этом ты и есть совок
Первое, про заокеанского дядушку Второе, что армию можно оснастить только за счёт бедности населения. Это так по-совковому Третье, твоё нежелание признавать очевидное и упоротость
Остальное - брызги
Мир изменился. Твоя любимая РФ, которая СССР, напала на Украину Харьков обстреливали Но ты своё мнение не изменил
alex_dvornichenko написав:kulikrom Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Вооружать армию при таком подходе чем будете? Початками кукурузы? При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?