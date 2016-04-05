31 бер. 2022 р. — На службу в армии в рамках весеннего призыва планируется отправить на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года 134 500 человек.
внесли поправки в закон о контрактниках
https://www.dsnews.ua/world/nedostaet-z ... 022-459876 Первый контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы закона отметили, что "отмена границы поможет привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов", которые получают опыт обращения с оружием до 40-45 лет.
Заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет, пояснил заместитель главы минобороны Николай Панков.
"До 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, состоящие в запасе рядовыми и сержантами, стоят на военном учете до 50-летнего возраста", – пояснил он.
итого: пару сотен тысяч уже наскребли по сусекам рф (в ДНР/ЛНР набрали несколько десятков тысяч "пушечного мяса") не объявляя общей мобилизации
иначе откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)
prodigy Это всё же не мобилизация, а обычный призыв срочников согласно закону мирного времени. Увеличение возраста первого контракта с 40 до 50 лет это только возможность дополнительного набора контрактников. Пойдут ли 40+-летние мужики в достаточном количестве неизвестно.
откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)
80 тыс. это же не уничтоженных. Тех, кто выжил и не потерял руки-ноги отводят на переформирование и снова к нам в составе новых БТРГ. Наши оценки убитых больше 30 тыс. могут быть завышенными. Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.
alex_dvornichenko написав:kulikrom Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Вооружать армию при таком подходе чем будете? Початками кукурузы? При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?
ЛАД написав:prodigy Это всё же не мобилизация, а обычный призыв срочников согласно закону мирного времени. Увеличение возраста первого контракта с 40 до 50 лет это только возможность дополнительного набора контрактников. Пойдут ли 40+-летние мужики в достаточном количестве неизвестно.
откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)
80 тыс. это же не уничтоженных. Тех, кто выжил и не потерял руки-ноги отводят на переформирование и снова к нам в составе новых БТРГ. Наши оценки убитых больше 30 тыс. могут быть завышенными. Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.
вы большой любитель покопаться
80к цифра озвученная Подоляком (включает всех и пленных и дезертиров), понятно, что это ориентир, но близкий к реальности (при том, что мясо из днр мало кто считает)
удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время
вы как инженер должны включить инженерный расчет (учет)
если ЗСУ редко контратакует, а большей частью удерживает позиции или даже иногда отступает, то... не возможно даже приблизительно посчитать трупы (и также раненых), если это только не "матросовы", которые упав на амбразуру остались у наших "окопов"
100 человек -это ориентир, при том эта цифра на весь театр боевых действий по факту где-то так и есть (+/-): под Харьковом 3-5 под Изюмом 5-10 Словянск 10 Сіверськодонецьк 30-40 Марьянка/Авдеевка (только арта ,грубо -ноль) Николаев 10-15
цифры условные, но жестокие уличные бои с минимальным количеством лс с обеих сторон (условно 1 батальон против нашей роты), т.е потери 30-40(Сіверськодонецьк) это вполне много для маленького города
edvardd написав:Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. Про це повідомляє сайт ВР. "Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – відзначив він
Німеччина скоро на словах буде атомну зброю надавати.
ЛАД написав:При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?
воевал за счет лендлиза.
Вы знаете, давайте не искажать историю. После войны в Союзе преуменьшалось, а временами и просто замалчивалось значение поставок по ленд-лизу. Сейчас у нас начали преувеличивать его значение. Поставки по ленд-лизу сыграли, безусловно, огромную роль. В частности, продовольственные поставки. Кстати, товары мирного назначения в 43-44 и в сумме за всё время заметно превышали по тоннажу поставки военного снаряжения. Военные поставки были особенно важны в 41-42. Тем не менее по многим позициям собственное производство было значительно выше поставок по ленд-лизу. По технике привожу табличку:
Продукция Поставки из США Поставки из Британской империи Производство в СССР (1941-45) Соотношение (поставки/производство) Самолёты 11 400......... более 7000.......157 261....... 11,7 % Бронетехника (танки, САУ, БТР) 12 000...... 6564.....105 251......17,6 % Автомашины 427 284..........5232...........265 600.........163 % Локомотивы 1977............4...............825.............240 % Мотоциклы 35 170..........1721.............27 216.........136 %
Думаю, наша зависимость от ленд-лиза и пр. поставок будет гораздо выше. Вот только Россия полностью расплатилась за эти поставки аж в 2006, полагаю, благодаря нефтедолларам. А чем будем расплачиваться мы? Будем надеяться, простят хотя бы частично.