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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1237123812391240>
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:22

по поводу мобилизации, она давно проведена

31 бер. 2022 р. — На службу в армии в рамках весеннего призыва планируется отправить на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года 134 500 человек.

внесли поправки в закон о контрактниках

https://www.dsnews.ua/world/nedostaet-z ... 022-459876
Первый контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы закона отметили, что "отмена границы поможет привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов", которые получают опыт обращения с оружием до 40-45 лет.

Заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет, пояснил заместитель главы минобороны Николай Панков.

"До 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, состоящие в запасе рядовыми и сержантами, стоят на военном учете до 50-летнего возраста", – пояснил он.

итого: пару сотен тысяч уже наскребли по сусекам рф (в ДНР/ЛНР набрали несколько десятков тысяч "пушечного мяса") не объявляя общей мобилизации

иначе откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)



для информации-кого призовут в первый разряд
https://74.ru/text/politics/2022/05/13/71325587/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:34

prodigy
Это всё же не мобилизация, а обычный призыв срочников согласно закону мирного времени.
Увеличение возраста первого контракта с 40 до 50 лет это только возможность дополнительного набора контрактников. Пойдут ли 40+-летние мужики в достаточном количестве неизвестно.
откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)

80 тыс. это же не уничтоженных. Тех, кто выжил и не потерял руки-ноги отводят на переформирование и снова к нам в составе новых БТРГ. Наши оценки убитых больше 30 тыс. могут быть завышенными.
Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:51

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.

Вооружать армию при таком подходе чем будете?
Початками кукурузы?
При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?

Если бы не ленд-лиз ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:00

  ЛАД написав:prodigy
Это всё же не мобилизация, а обычный призыв срочников согласно закону мирного времени.
Увеличение возраста первого контракта с 40 до 50 лет это только возможность дополнительного набора контрактников. Пойдут ли 40+-летние мужики в достаточном количестве неизвестно.
откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)

80 тыс. это же не уничтоженных. Тех, кто выжил и не потерял руки-ноги отводят на переформирование и снова к нам в составе новых БТРГ. Наши оценки убитых больше 30 тыс. могут быть завышенными.
Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.


вы большой любитель покопаться

80к цифра озвученная Подоляком (включает всех и пленных и дезертиров), понятно, что это ориентир, но близкий к реальности (при том, что мясо из днр мало кто считает)

удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время

вы как инженер должны включить инженерный расчет :mrgreen: (учет)

если ЗСУ редко контратакует, а большей частью удерживает позиции или даже иногда отступает, то...
не возможно даже приблизительно посчитать трупы (и также раненых), если это только не "матросовы", которые упав на амбразуру остались у наших "окопов"

100 человек -это ориентир, при том эта цифра на весь театр боевых действий
по факту где-то так и есть (+/-):
под Харьковом 3-5
под Изюмом 5-10
Словянск 10
Сіверськодонецьк 30-40
Марьянка/Авдеевка (только арта ,грубо -ноль)
Николаев 10-15

цифры условные, но жестокие уличные бои с минимальным количеством лс с обеих сторон (условно 1 батальон против нашей роты), т.е потери 30-40(Сіверськодонецьк) это вполне много для маленького города
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:27

  andrijk777 написав:
  edvardd написав:Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Кристине Ламбрехт обговорив надання Україні зброї, зокрема підводних човнів. :shock: Про це повідомляє сайт ВР.
"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", – відзначив він

:D :D :D Німеччина скоро на словах буде атомну зброю надавати.

:cry:
Вчера под Николаевом:
https://twitter.com/bayraktar_1love/sta ... 9055724544
Тачанка - РСЗВ.
Не путать с турецкой https://shushpanzer-ru.livejournal.com/2784144.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?

воевал за свет лендлиза.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:32

  Goodman написав:
  ЛАД написав:При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?

воевал за счет лендлиза.

Вы знаете, давайте не искажать историю.
После войны в Союзе преуменьшалось, а временами и просто замалчивалось значение поставок по ленд-лизу.
Сейчас у нас начали преувеличивать его значение.
Поставки по ленд-лизу сыграли, безусловно, огромную роль. В частности, продовольственные поставки. Кстати, товары мирного назначения в 43-44 и в сумме за всё время заметно превышали по тоннажу поставки военного снаряжения. Военные поставки были особенно важны в 41-42.
Тем не менее по многим позициям собственное производство было значительно выше поставок по ленд-лизу.
По технике привожу табличку:

Продукция Поставки из США Поставки из Британской империи Производство в СССР
(1941-45) Соотношение
(поставки/производство)
Самолёты 11 400......... более 7000.......157 261....... 11,7 %
Бронетехника (танки, САУ, БТР) 12 000...... 6564.....105 251......17,6 %
Автомашины 427 284..........5232...........265 600.........163 %
Локомотивы 1977............4...............825.............240 %
Мотоциклы 35 170..........1721.............27 216.........136 %

Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,136%C2%A0%25

Думаю, наша зависимость от ленд-лиза и пр. поставок будет гораздо выше.
Вот только Россия полностью расплатилась за эти поставки аж в 2006, полагаю, благодаря нефтедолларам. А чем будем расплачиваться мы? Будем надеяться, простят хотя бы частично.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 чер, 2022 18:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:46

  prodigy написав:посетил 122 страны , но всю Украину так и не освоил,
есть много мест, где я не был в Украине (Суммы, Полтава, Луганск, Донецк, Кременчуг, Запорожье, Бердянск, Мелитополь) на западной Украине не был только в Ужгороде и Луцке (в остальных городах западной был по 15-20 раз)


А каким образом 122 страны, по работе, турами, самостоятельно ?
Это соответствует "полмира", если считать что всего около 250 стран и территорий.
Бахматюк говорил что по работе объездил "всего" около сотни.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:01

  vladimir07 написав:
  prodigy написав:посетил 122 страны , но всю Украину так и не освоил,
есть много мест, где я не был в Украине (Суммы, Полтава, Луганск, Донецк, Кременчуг, Запорожье, Бердянск, Мелитополь) на западной Украине не был только в Ужгороде и Луцке (в остальных городах западной был по 15-20 раз)


А каким образом 122 страны, по работе, турами, самостоятельно ?
Это соответствует "полмира", если считать что всего около 250 стран и территорий.
Бахматюк говорил что по работе объездил "всего" около сотни.



по работе турами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:10

  ЛАД написав:
  Goodman написав:
  ЛАД написав:При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?

воевал за счет лендлиза.

Вы знаете, давайте не искажать историю.
После войны в Союзе преуменьшалось, а временами и просто замалчивалось значение поставок по ленд-лизу.
Сейчас у нас начали преувеличивать его значение.
Поставки по ленд-лизу сыграли, безусловно, огромную роль. В частности, продовольственные поставки. Кстати, товары мирного назначения в 43-44 и в сумме за всё время заметно превышали по тоннажу поставки военного снаряжения. Военные поставки были особенно важны в 41-42.
Тем не менее по многим позициям собственное производство было значительно выше поставок по ленд-лизу.
По технике привожу табличку:

Продукция Поставки из США Поставки из Британской империи Производство в СССР
(1941-45) Соотношение
(поставки/производство)
Самолёты 11 400......... более 7000.......157 261....... 11,7 %
Бронетехника (танки, САУ, БТР) 12 000...... 6564.....105 251......17,6 %
Автомашины 427 284..........5232...........265 600.........163 %
Локомотивы 1977............4...............825.............240 %
Мотоциклы 35 170..........1721.............27 216.........136 %

Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,136%C2%A0%25

Думаю, наша зависимость от ленд-лиза и пр. поставок будет гораздо выше.
Вот только Россия полностью расплатилась за эти поставки аж в 2006, полагаю, благодаря нефтедолларам. А чем будем расплачиваться мы? Будем надеяться, простят хотя бы частично.


самолеты 11,7% вроде не много, но почему то все практически советские ассы пересели на американские самолеты Р-39 "Аэрокобра" (включая А. Покрышкина)

теперь внимание! кто выигрывает войну? тот кто лучше организовал ЛОГИСТИКУ:

Автомашины 427 284..........5232...........265 600.........163 %
Локомотивы 1977............4...............825.............240 %
Мотоциклы 35 170..........1721.............27 216.........136 %



локомотивы 2,4 раза превысили парк советских маломощных паровозов , последние серии Л и П были банально скопированы с американских
автомобили, которым не было цены по сравнению с деревянными полуторками
про мотоциклы вообще не говорю-армия стала мобильной (сравнялась с противником по мобильности и потом его превзошла)
а долгие версты войны пешком (в 1941-42)? " не пыли пехота" (Леонид Быков)

техника была важна, кроме техники

127 000 тонн пороху;

802 000 тонн кольорових металів;

2 670 000 тонн нафтопродуктів;

4 478 000 тонн продуктів харчування;
каждая вторая банка тушенки была американская (вы знаете какой был сухпай в ссср-гороховая каша и перловка, много с такой еды не навоюешь)

15 417 000 пар армійських черевиків;(американские кожаные ботинки и советские онучи,
кирзовые сапоги («Кировского завода искусственных кож») появились массового только в 1942г

без ленд-лиза во второй мировой ссср воевал бы до 1950г (+15млн смертей срези военных и гражданских)

кстати об индустриализации-покупались заводы у американцев и монтировались в ссср, где тут подвиг
остальное было скопировано или украдено

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