Додано: Суб 04 чер, 2022 15:22

по поводу мобилизации, она давно проведена31 бер. 2022 р. — На службу в армии в рамках весеннего призыва планируется отправить на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года 134 500 человек.внесли поправки в закон о контрактникахПервый контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы закона отметили, что "отмена границы поможет привлечь в армию большее количество квалифицированных специалистов", которые получают опыт обращения с оружием до 40-45 лет.Заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до 50 лет, пояснил заместитель главы минобороны Николай Панков."До 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, состоящие в запасе рядовыми и сержантами, стоят на военном учете до 50-летнего возраста", – пояснил он.итого: пару сотен тысяч уже наскребли по сусекам рф (в ДНР/ЛНР набрали несколько десятков тысяч "пушечного мяса") не объявляя общей мобилизациииначе откуда тогда 90 "новых" БТРГ на Донбассе (если ЗСУ практически уничтожила/сделала небоеспособными больше 80 тысяч (из тех 130-140 тысяч наступавших в феврале 2022)для информации-кого призовут в первый разряд