ЛАД написав:Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке -
много писать не буду, но Ваш источник - редактируемий. редактировала москшва, в угоду мракобесию и победобесию. Просто посмотрите хроники - сплошние студедери и рашка платила. т к стала на ножи с госдепом. Вот победим наволочь и саранчу - потом обсудим.
ЛАД написав:Единственный шанс - план Маршалла для Украины. А это сотни млрд. долл. Будем надеяться.
Деньги есть и у местных и у маршалов. Вопрос в том что бы инвестиции были защищены от внутреннего рейдерства работающей судовой или политической системой и от внешней угрозы армией, НАТО, или каким то другим блоком. Пинчук в свое время отстроил нехилый завод с нуля, бесстрашный дядька. Я с Днепра, даже чуть там не начал работать, я металлург по образованию )
️Стратегический замысел России в этой войне - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также захватить всю Херсонскую, частично Запорожскую область, выйти в Запорожье и Николаев, что создаст предпосылки для дальнейшего наступления к захвату Днепра и Одессы, считает советник главы ОП Алексей Арестович.
"Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются.
Есть проблема, которая заключается в том, что способность наших Вооруженных сил обороняться и срывать подобные замыслы полностью зависит от помощи наших западных союзников по оружию, боевой технике и боеприпасам", - сказал он в интервью DW.
ЛАД написав:Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке -
много писать не буду, но Ваш источник - редактируемий. редактировала москшва, в угоду мракобесию и победобесию. Просто посмотрите хроники - сплошние студедери и рашка платила. т к стала на ножи с госдепом.
Источник редактируемый, но помню давно смотрел - были примерно такие же цифры. Думаю, качественно примерно так и есть.
Вот победим наволочь и саранчу - потом обсудим.
Согласен. Я дважды редактировал пост именно поэтому - сначала написал, что давайте не спорить об этом, а потом убрал (решил, что Вы достаточно умный человек и сами поймёте - так и оказалось). Более того, можно и потом не обсуждать, ничего нового мы тут не откроем.
prodigy
без ленд-лиза во второй мировой ссср воевал бы до 1950г (+15млн смертей срези военных и гражданских)
Без ленд-лиза, возможно, и вообще проиграли. И что? Кстати, Великобритания без ленд-лиза тоже проиграла бы. Практически наверняка.
кстати об индустриализации-покупались заводы у американцев и монтировались в ссср, где тут подвиг
А при чём тут подвиг? Речь была об индустриализации, о том, что для создания сильной армии нужен тяжпром, а с/х держава её (сильную армию) иметь не может. А то, что покупали, тоже правильно - создавать с 0 промышленность гораздо быстрее за счёт закупки технологий и оборудования, а не за счёт собственных разработок. Китай делал в принципе то же самое - запустил к себе американцев и Европу и только потом (после появления материальной и интеллектуальной базы) начал заниматься собственными разработками.
ЛАД написав:Единственный шанс - план Маршалла для Украины. А это сотни млрд. долл. Будем надеяться.
Деньги есть и у местных и у маршалов. Вопрос в том что бы инвестиции были защищены от внутреннего рейдерства работающей судовой или политической системой и от внешней угрозы армией, НАТО, или каким то другим блоком. Пинчук в свое время отстроил нехилый завод с нуля, бесстрашный дядька. Я с Днепра, даже чуть там не начал работать, я металлург по образованию )
У местных деньги есть, но это далеко не те суммы, которые нужны для создания промышленности чуть ли не с нуля. У "маршаллов" денег намного больше, но нужно ли им это? Им нужна прибыль, а тут перспективы мутные. Как рынок сбыта мы на ближайшее время не особо интересны (после войны население будет бедное). Как рынок дешёвой рабочей силы... сложно сказать, но тоже вряд ли. Дорожка уже протоптана, при низких зарплатах будут ещё больше, чем перед войной, ездить на заработки на Запад. Тут нужна, скорее, добрая воля и желание. Причём, на уровне государств, а не частных лиц.