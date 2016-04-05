Додано: Суб 04 чер, 2022 23:27

Ukrainian написав: Mirax написав: Ukrainian написав: Байден: США готовы защищать Тайвань "военным путем" Байден: США готовы защищать Тайвань "военным путем"

Бо в Тайвані нема вати, яка життя собі не уявляє без Китаю. Бо в Тайвані нема вати, яка життя собі не уявляє без Китаю.

Є конкретна інформація як тайванці відносяться до китайців? Є конкретна інформація як тайванці відносяться до китайців?

в КНР довольно много многоочисленных отделений Bank of Taiwanbot.com.tw/pages/default.aspxбольшинство китайских фирм имеют офисы в Тайване, позиционируют себя тайваньскими, но производство находится в КНРфишка всех этих "напряженностей" , "вторжений" и т.д. в пацифизме дествующего режима, вот нашлась хорошая характеристика:"Если в России ты должен «постоять за себя», как с детства учат, здесь наоборот — избежать конфликта. Мачо, размахивающий кулаками, не завоюет внимание хорошей девушки. Девушка уйдёт если ты её «защитил», а не избежал драки. В итоге нет мотива.Главный постулат восточных единоборств — это избежать конфликта любой ценой. Главное — борьба с самим собой, а не с соперником. Правда в России, например, многие занимающиеся карате об этом помнят в последнюю очередь.Агрессор — это отброс. В Китае считается так. Уголовник — отброс. Пьяница — отброс. Сторонник криминального образа жизни — отброс. Эта культура воспитания. Вы не увидите на китайском телевидении аналог сериала «Бригада». Есть куча фильмов производства Гонконга — 99% из них о криминале и всегда там либо жесткое осуждение преступников, а полицейские — герои, либо это просто комедия.Безопасность. В Китае чувствуешь себя в безопасности. Вот прямо каждую минуту, днём и ночью. Все кто приезжал в Китай могут подтвердить этот факт. Идёшь ночью по улице и четко знаешь, ничего не произойдёт — результат многолетнего воспитания пацифистского взгляда на вещи.За шесть лет жизни в «городе-рынке», в Иу, где кого только нет, ни разу мне не пришлось вступить в драку (за одним исключением — и это были русские), ни разу я не слышал, чтобы кого-то порезали или застрелили.Я действительно думаю, что лучше убежать, чем вступать в драку. Лучше отдать кошелёк грабителю, чем достать пистолет. Лучше жить в мире, чем в постоянном предчувствии «войны». Лучше оказаться «лохом» в моменте, чем мертвецом навсегда"t.me/chinabackdoor/350