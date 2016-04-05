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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1238123912401241>
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке -

много писать не буду, но Ваш источник - редактируемий.
редактировала москшва, в угоду мракобесию и победобесию. Просто посмотрите хроники - сплошние студедери и рашка платила. т к стала на ножи с госдепом.
Вот победим наволочь и саранчу - потом обсудим.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:06

Goodman Колись тут, мені втирали за Гостомель....., я не погодився.
Обізвали. обматюхали.... але ПРАВДА завжди знайде дорогу:
дивимося - https://www.youtube.com/watch?v=iB1vApynTiE
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:51

  ЛАД написав:Единственный шанс - план Маршалла для Украины. А это сотни млрд. долл.
Будем надеяться.

Деньги есть и у местных и у маршалов. Вопрос в том что бы инвестиции были защищены от внутреннего рейдерства работающей судовой или политической системой и от внешней угрозы армией, НАТО, или каким то другим блоком. Пинчук в свое время отстроил нехилый завод с нуля, бесстрашный дядька. Я с Днепра, даже чуть там не начал работать, я металлург по образованию )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Стратегический замысел России в этой войне - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также захватить всю Херсонскую, частично Запорожскую область, выйти в Запорожье и Николаев, что создаст предпосылки для дальнейшего наступления к захвату Днепра и Одессы, считает советник главы ОП Алексей Арестович.

"Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются.

Есть проблема, которая заключается в том, что способность наших Вооруженных сил обороняться и срывать подобные замыслы полностью зависит от помощи наших западных союзников по оружию, боевой технике и боеприпасам", - сказал он в интервью DW.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 22:58

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке -

много писать не буду, но Ваш источник - редактируемий.
редактировала москшва, в угоду мракобесию и победобесию. Просто посмотрите хроники - сплошние студедери и рашка платила. т к стала на ножи с госдепом.

Источник редактируемый, но помню давно смотрел - были примерно такие же цифры. Думаю, качественно примерно так и есть.
Вот победим наволочь и саранчу - потом обсудим.

Согласен.
Я дважды редактировал пост именно поэтому - сначала написал, что давайте не спорить об этом, а потом убрал (решил, что Вы достаточно умный человек и сами поймёте - так и оказалось).
Более того, можно и потом не обсуждать, ничего нового мы тут не откроем. :)

prodigy
без ленд-лиза во второй мировой ссср воевал бы до 1950г (+15млн смертей срези военных и гражданских)

Без ленд-лиза, возможно, и вообще проиграли. И что?
Кстати, Великобритания без ленд-лиза тоже проиграла бы. Практически наверняка.
кстати об индустриализации-покупались заводы у американцев и монтировались в ссср, где тут подвиг

А при чём тут подвиг?
Речь была об индустриализации, о том, что для создания сильной армии нужен тяжпром, а с/х держава её (сильную армию) иметь не может.
А то, что покупали, тоже правильно - создавать с 0 промышленность гораздо быстрее за счёт закупки технологий и оборудования, а не за счёт собственных разработок.
Китай делал в принципе то же самое - запустил к себе американцев и Европу и только потом (после появления материальной и интеллектуальной базы) начал заниматься собственными разработками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 23:09

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Единственный шанс - план Маршалла для Украины. А это сотни млрд. долл.
Будем надеяться.

Деньги есть и у местных и у маршалов. Вопрос в том что бы инвестиции были защищены от внутреннего рейдерства работающей судовой или политической системой и от внешней угрозы армией, НАТО, или каким то другим блоком. Пинчук в свое время отстроил нехилый завод с нуля, бесстрашный дядька. Я с Днепра, даже чуть там не начал работать, я металлург по образованию )

У местных деньги есть, но это далеко не те суммы, которые нужны для создания промышленности чуть ли не с нуля.
У "маршаллов" денег намного больше, но нужно ли им это?
Им нужна прибыль, а тут перспективы мутные. Как рынок сбыта мы на ближайшее время не особо интересны (после войны население будет бедное). Как рынок дешёвой рабочей силы... сложно сказать, но тоже вряд ли. Дорожка уже протоптана, при низких зарплатах будут ещё больше, чем перед войной, ездить на заработки на Запад.
Тут нужна, скорее, добрая воля и желание. Причём, на уровне государств, а не частных лиц.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 23:11

  Goodman написав:Goodman Колись тут, мені втирали за Гостомель....., я не погодився.
Обізвали. обматюхали.... але ПРАВДА завжди знайде дорогу:
дивимося - https://www.youtube.com/watch?v=iB1vApynTiE

А что Вам "втирали за Гостомель"?
В видео, вроде, ничего особенного?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 23:27

  Ukrainian написав:
  Mirax написав:
  Ukrainian написав:Байден: США готовы защищать Тайвань "военным путем"

Бо в Тайвані нема вати, яка життя собі не уявляє без Китаю.

Є конкретна інформація як тайванці відносяться до китайців?


в КНР довольно много многоочисленных отделений Bank of Taiwan
bot.com.tw/pages/default.aspx

большинство китайских фирм имеют офисы в Тайване, позиционируют себя тайваньскими, но производство находится в КНР

фишка всех этих "напряженностей" , "вторжений" и т.д. в пацифизме дествующего режима, вот нашлась хорошая характеристика:
"Если в России ты должен «постоять за себя», как с детства учат, здесь наоборот — избежать конфликта. Мачо, размахивающий кулаками, не завоюет внимание хорошей девушки. Девушка уйдёт если ты её «защитил», а не избежал драки. В итоге нет мотива.

Главный постулат восточных единоборств — это избежать конфликта любой ценой. Главное — борьба с самим собой, а не с соперником. Правда в России, например, многие занимающиеся карате об этом помнят в последнюю очередь.

Агрессор — это отброс. В Китае считается так. Уголовник — отброс. Пьяница — отброс. Сторонник криминального образа жизни — отброс. Эта культура воспитания. Вы не увидите на китайском телевидении аналог сериала «Бригада». Есть куча фильмов производства Гонконга — 99% из них о криминале и всегда там либо жесткое осуждение преступников, а полицейские — герои, либо это просто комедия.

Безопасность. В Китае чувствуешь себя в безопасности. Вот прямо каждую минуту, днём и ночью. Все кто приезжал в Китай могут подтвердить этот факт. Идёшь ночью по улице и четко знаешь, ничего не произойдёт — результат многолетнего воспитания пацифистского взгляда на вещи.

За шесть лет жизни в «городе-рынке», в Иу, где кого только нет, ни разу мне не пришлось вступить в драку (за одним исключением — и это были русские), ни разу я не слышал, чтобы кого-то порезали или застрелили.

Я действительно думаю, что лучше убежать, чем вступать в драку. Лучше отдать кошелёк грабителю, чем достать пистолет. Лучше жить в мире, чем в постоянном предчувствии «войны». Лучше оказаться «лохом» в моменте, чем мертвецом навсегда"
t.me/chinabackdoor/350
Alex Philidor
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 23:51

Українські біженці загальмують скорочення населення в Естонії:
Відповідно до офіційних даних, станом на кінець квітня в Естонію прибуло понад 35 тисяч українських біженців, проте оскільки війна в Україні продовжується, важко спрогнозувати остаточну кількість біженців та час їхнього перебування в Естонії.
На думку експерта Центру моніторингу розвитку Магнуса Пійрітса, 10 тисяч біженців відтермінувало б спад кількості населення в Естонії на 9 років, 30 тисяч – на 22-х, а 60 тисяч – на 40 років.
При цьому до 2050 року покращилося б співвідношення літніх людей і людей працездатного віку, адже третина біженців – це діти, а рівень освіти дорослих відповідає середньому в Естонії.
Додамо, що в Естонії протягом останніх 30 років спостерігається тенденція скорочення населення: з часу проголошення незалежності у 1992 році їхня кількість скоротилась на 15,1% й наразі становить всього 1 млн 331 тис 796 осіб. В умовах природного скорочення населення його кількість зростає виключно завдяки імміграції.

https://social.com.ua/vijna/emigracziya ... -estoniyi/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:создания сильной армии нужен тяжпром


ошибочное мнение...в мире есть 4 компании лидеры самолетостроения и весь мир пользуется (нет смысла вкладываться в науку, производство)

для создания сильной армии :
-нужна политическая воля руководства страны
-согласие с этой концепцией развития страны населения (а также желание большого % населения служить в этой армии, как пример Израиль)
-нужны деньги на содержание, развитие, обслуживание (техники и армии в целом)
-при отсутствии достаточных собственных средств необходимо иметь партнеров(друзей страны), которые помогут материально (в качестве помощи или за почти нулевые кредиты)

у нас с 1991г была концепция нейтральной(внеблоковой державы), которой армия была обузой

давайте представим (как в песне Джона Леннона), что люди перестанут воевать

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace
You
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

в мире осталось не так много стран-агрессоров (рашка, китай, талибы), лет через 30 это все закончиться однозначно и настанет рай на земле

меня всегда бесило, что ссср потратил лучшие свои годы (1960-1980) на клепание никому не нужного оружия, а страна ходила с голой жопой(реально с голой, потому что женских трусов не было в продаже, штопали/перештопали старые)
и гонялась за фарцовщиками в поисках джинсов (или дисков)

почему эти годы были лучшими (в истории ссср)? потому что народ на 90% верил и работал что дурной на строительство социализма(коммунизма), мои родители приехали (кто за 250км, кто за 850км) и фактически с нуля построили новый город и они этим гордились до середины 2000х (когда на день строителя мэр не вспомнил ни одного из первых строителей из 1960-70х, а наградили армянина, который с 2002-2008 построил 5 домов, в которых по 5 квартир в каждом подарил мэру ******, за что и получил звание заслуженный строитель города :mrgreen:
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