Додано: Суб 04 чер, 2022 22:58

Goodman написав: ЛАД написав: Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке - Не очень удобно, можете посмотреть по ссылке -

много писать не буду, но Ваш источник - редактируемий.

редактировала москшва, в угоду мракобесию и победобесию. Просто посмотрите хроники - сплошние студедери и рашка платила. т к стала на ножи с госдепом. много писать не буду, но Ваш источник - редактируемий.редактировала москшва, в угоду мракобесию и победобесию. Просто посмотрите хроники - сплошние студедери и рашка платила. т к стала на ножи с госдепом.

Вот победим наволочь и саранчу - потом обсудим.

без ленд-лиза во второй мировой ссср воевал бы до 1950г (+15млн смертей срези военных и гражданских)

кстати об индустриализации-покупались заводы у американцев и монтировались в ссср, где тут подвиг

Источник редактируемый, но помню давно смотрел - были примерно такие же цифры. Думаю, качественно примерно так и есть.Согласен.Я дважды редактировал пост именно поэтому - сначала написал, что давайте не спорить об этом, а потом убрал (решил, что Вы достаточно умный человек и сами поймёте - так и оказалось).Более того, можно и потом не обсуждать, ничего нового мы тут не откроем.Без ленд-лиза, возможно, и вообще проиграли. И что?Кстати, Великобритания без ленд-лиза тоже проиграла бы. Практически наверняка.А при чём тут подвиг?Речь была об индустриализации, о том, что для создания сильной армии нужен тяжпром, а с/х держава её (сильную армию) иметь не может.А то, что покупали, тоже правильно - создавать с 0 промышленность гораздо быстрее за счёт закупки технологий и оборудования, а не за счёт собственных разработок.Китай делал в принципе то же самое - запустил к себе американцев и Европу и только потом (после появления материальной и интеллектуальной базы) начал заниматься собственными разработками.