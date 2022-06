Додано: Нед 05 чер, 2022 07:54

ЛАД написав: создания сильной армии нужен тяжпром создания сильной армии нужен тяжпром

ошибочное мнение...в мире есть 4 компании лидеры самолетостроения и весь мир пользуется (нет смысла вкладываться в науку, производство)для создания сильной армии :-нужна политическая воля руководства страны-согласие с этой концепцией развития страны населения (а также желание большого % населения служить в этой армии, как пример Израиль)-нужны деньги на содержание, развитие, обслуживание (техники и армии в целом)-при отсутствии достаточных собственных средств необходимо иметь партнеров(друзей страны), которые помогут материально (в качестве помощи или за почти нулевые кредиты)у нас с 1991г была концепция нейтральной(внеблоковой державы), которой армия была обузойдавайте представим (как в песне Джона Леннона), что люди перестанут воеватьImagine there's no countriesIt isn't hard to doNothing to kill or die forAnd no religion, tooYouYou may say I'm a dreamerBut I'm not the only oneI hope someday you'll join usAnd the world will be as oneв мире осталось не так много стран-агрессоров (рашка, китай, талибы), лет через 30 это все закончиться однозначно и настанет рай на землеменя всегда бесило, что ссср потратил лучшие свои годы (1960-1980) на клепание никому не нужного оружия, а страна ходила с голой жопой(реально с голой, потому что женских трусов не было в продаже, штопали/перештопали старые)и гонялась за фарцовщиками в поисках джинсов (или дисков)почему эти годы были лучшими (в истории ссср)? потому что народ на 90% верил и работал что дурной на строительство социализма(коммунизма), мои родители приехали (кто за 250км, кто за 850км) и фактически с нуля построили новый город и они этим гордились до середины 2000х (когда на день строителя мэр не вспомнил ни одного из первых строителей из 1960-70х, а наградили армянина, который с 2002-2008 построил 5 домов, в которых по 5 квартир в каждом подарил мэру ******, за что и получил звание заслуженный строитель города