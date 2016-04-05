А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 08:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится.
Додано: Нед 05 чер, 2022 08:45
Не надо язвить, тут вроде не форум домохозяек.
1. Арестович успокоительное для домохозяек.
2. Арестович говорил о трети сосредоточенной для вторжения группировки.
3. Фашики пополняют свежими силами эту группировку постоянно.
4. ВСУ на голову превосходит по боеготовности орду, но их тупо много, у них огромный боезапас - херачат нон стоп. Очень нужна арта и боезапас от союзников. Чем быстрее и больше тем быстрее закончится их длинная армия.
P.S. да...как не печально, но без помощи нас додавят до нужных границ рано или поздно. Но помощь была, есть и будет - инфа 100%.
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:10
Орки научились воевать и уже не лезут, тупо, на рожон под пули и арту. Жестокие бои это в основном дистанционные, где потерь у них значительно меньше. Как сказал азербайджанец, война перешла в классическую, где российская армия чувствует себя гораздо увереннее
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:26
Зеленский говорил, наши потери 50...100 в день, получается сровнялись.
"Пичаль", с такими поетрями кацапы могут хоть 10 лет воевать.
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:35
Додано: Нед 05 чер, 2022 09:50
Стосовно "их тупо много".
Артилерії, авіаційної техніки, авто-, механізованих засобів (танків, бмп, бтр) у ворога беззаперечно суттєво більше.
А от по особовому складу? Питання.
Було угруповання близько 130 тис. Плюс два корпуси дирівців з мобілізованими - нехай 50 тис.
Плюс разом з вторгненням та потім підтягнулися ще тисяч 20-70.
Тобто десь тисяч 250.
В нас було ЗСУ 250 тис. Звісно, що це з цивільними (приблизно 40 тис.) та великою частиною самих різних складових, на відміну від ударних угруповувань ворога.
Але плюс Нацгвардія, тероборона, СБУ, спецпідрозділи, прикордонники.
Зараз плюс мобілізований особовий склад. Це сотні тисяч.
От тільки ці сили ще розподілені на багатьох напрямках, починаючи з київського. А так мабуть повинна би бути значна перевага. В даному компоненті.
Імхо. Ресурс особового складу для обох сторін жодним чином не є обмежувальним фактором в цій війні.
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