GALeon написав:Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются.
А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится.
GALeon написав:Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются.
А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится.
Не надо язвить, тут вроде не форум домохозяек. 1. Арестович успокоительное для домохозяек. 2. Арестович говорил о трети сосредоточенной для вторжения группировки. 3. Фашики пополняют свежими силами эту группировку постоянно. 4. ВСУ на голову превосходит по боеготовности орду, но их тупо много, у них огромный боезапас - херачат нон стоп. Очень нужна арта и боезапас от союзников. Чем быстрее и больше тем быстрее закончится их длинная армия. P.S. да...как не печально, но без помощи нас додавят до нужных границ рано или поздно. Но помощь была, есть и будет - инфа 100%.
ЛАД написав:Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.
Орки научились воевать и уже не лезут, тупо, на рожон под пули и арту. Жестокие бои это в основном дистанционные, где потерь у них значительно меньше. Как сказал азербайджанец, война перешла в классическую, где российская армия чувствует себя гораздо увереннее
ЛАД написав:Меня, кстати, удивляют цифры убитых россиян порядка 100+ в день в последнее время. При сообщениях о жестоких боях в ряде мест. Уж очень мало.
Орки научились воевать и уже не лезут, тупо, на рожон под пули и арту. Жестокие бои это в основном дистанционные, где потерь у них значительно меньше. Как сказал азербайджанец, война перешла в классическую, где российская армия чувствует себя гораздо увереннее
Зеленский говорил, наши потери 50...100 в день, получается сровнялись. "Пичаль", с такими поетрями кацапы могут хоть 10 лет воевать.
Стосовно "их тупо много". Артилерії, авіаційної техніки, авто-, механізованих засобів (танків, бмп, бтр) у ворога беззаперечно суттєво більше.
А от по особовому складу? Питання. Було угруповання близько 130 тис. Плюс два корпуси дирівців з мобілізованими - нехай 50 тис. Плюс разом з вторгненням та потім підтягнулися ще тисяч 20-70. Тобто десь тисяч 250.
В нас було ЗСУ 250 тис. Звісно, що це з цивільними (приблизно 40 тис.) та великою частиною самих різних складових, на відміну від ударних угруповувань ворога. Але плюс Нацгвардія, тероборона, СБУ, спецпідрозділи, прикордонники. Зараз плюс мобілізований особовий склад. Це сотні тисяч.
От тільки ці сили ще розподілені на багатьох напрямках, починаючи з київського. А так мабуть повинна би бути значна перевага. В даному компоненті.
Імхо. Ресурс особового складу для обох сторін жодним чином не є обмежувальним фактором в цій війні.
Schmit написав:Зеленский говорил, наши потери 50...100 в день, получается сровнялись. "Пичаль", с такими поетрями кацапы могут хоть 10 лет воевать.
К сожалению. Мы были на коне когда они колонами нарывались на джевелины на Киевщине. Классическая война на стороне орков. Их учили классической войне, у них больше техники и вооружения. Единственное что наступающие, как правило, несут больше потери. Но так или иначе, без западного оружия нам не выстоять. Потому сегодня Зе и вся власть правомерно требует от Запада оружия.
detroytred написав:Стосовно "их тупо много". Артилерії, авіаційної техніки, авто-, механізованих засобів (танків, бмп, бтр) у ворога беззаперечно суттєво більше.
А от по особовому складу? Питання. Було угруповання близько 130 тис. Плюс два корпуси дирівців з мобілізованими - нехай 50 тис. Плюс разом з вторгненням та потім підтягнулися ще тисяч 20-70. Тобто десь тисяч 250.
В нас було ЗСУ 250 тис. Звісно, що це з цивільними (приблизно 40 тис.) та великою частиною самих різних складових, на відміну від ударних угруповувань ворога. Але плюс Нацгвардія, тероборона, СБУ, спецпідрозділи, прикордонники. Зараз плюс мобілізований особовий склад. Це сотні тисяч.
От тільки ці сили ще розподілені на багатьох напрямках, починаючи з київського. А так мабуть повинна би бути значна перевага. В даному компоненті.
Імхо. Ресурс особового складу для обох сторін жодним чином не є обмежувальним фактором в цій війні.
Ресурс очень быстро уменьшается после артатак. Даже если не убитыми, то ранеными. Азербайжанец правильно говорил. Современная война больше дистанционная. Поэтому нам нужны высокоточные средства поражения дальнего действия.
GALeon написав:Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются.
А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится.
ошибочное мнение...в мире есть 4 компании лидеры самолетостроения и весь мир пользуется (нет смысла вкладываться в науку, производство)
для создания сильной армии : -нужна политическая воля руководства страны -согласие с этой концепцией развития страны населения (а также желание большого % населения служить в этой армии, как пример Израиль) -нужны деньги на содержание, развитие, обслуживание (техники и армии в целом) -при отсутствии достаточных собственных средств необходимо иметь партнеров(друзей страны), которые помогут материально (в качестве помощи или за почти нулевые кредиты)
Когда я пишу о тяжпроме, не имею ввиду, что страна должна сама делать всё от патронов до танков-самолётов. Но Вы знаете, даже не буду спорить. Просто приведите хоть один пример такой страны.
в мире осталось не так много стран-агрессоров (рашка, китай, талибы), лет через 30 это все закончиться однозначно и настанет рай на земле
О том, что "эта война - последняя" мечтали и в 45-м. А о рае на земле люли мечтают уже тысячи лет.
меня всегда бесило, что ссср потратил лучшие свои годы (1960-1980) на клепание никому не нужного оружия...
Тему СССР обсуждать здесь не будем. Надеюсь, Вы это поддержите.