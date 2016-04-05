Додано: Нед 05 чер, 2022 08:45

crumd написав: GALeon написав: Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются. Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются.

А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится. А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится.

Не надо язвить, тут вроде не форум домохозяек.1. Арестович успокоительное для домохозяек.2. Арестович говорил о трети сосредоточенной для вторжения группировки.3. Фашики пополняют свежими силами эту группировку постоянно.4. ВСУ на голову превосходит по боеготовности орду, но их тупо много, у них огромный боезапас - херачат нон стоп. Очень нужна арта и боезапас от союзников. Чем быстрее и больше тем быстрее закончится их длинная армия.P.S. да...как не печально, но без помощи нас додавят до нужных границ рано или поздно. Но помощь была, есть и будет - инфа 100%.