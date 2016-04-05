Не знаю, но никогда не слышал ни об одной стране, где нет преступности и драк. Конечно, допускаю, что это моё личное незнание, но сомневаюсь.
Мачо, размахивающий кулаками, не завоюет внимание хорошей девушки. Девушка уйдёт если ты её «защитил», а не избежал драки.
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Я действительно думаю, что лучше убежать, чем вступать в драку. Лучше отдать кошелёк грабителю, чем достать пистолет. Лучше жить в мире, чем в постоянном предчувствии «войны». Лучше оказаться «лохом» в моменте, чем мертвецом навсегда"
t.me/chinabackdoor/350
Наверное, лучше.
Но если нападают на вашу девушку, а она не умеет быстро бегать?
Ну и если применять этот принцип к Украине, то нам как стране, а не отдельным людям "убежать" не получится. Переносить страну на другое место пока ещё не научились.
Зеленский пришёл с лозунгом: "Просто перестать стрелять". Не получилось.
Возможно, недостаточно настойчиво "переставали"? И не хотели идти на какие-то уступки?
Но факт остаётся фактом.
Сегодня "убежать" означает отдать, как минимум, Донбасс и Херсон с весьма сомнительными перспективами на будущее. Куда будем "убегать" завтра?
Так что сегодня "нам нужна одна победа".