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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1239124012411242
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:23

  Alex Philidor написав:...........
За шесть лет жизни в «городе-рынке», в Иу, где кого только нет, ни разу мне не пришлось вступить в драку (за одним исключением — и это были русские), ни разу я не слышал, чтобы кого-то порезали или застрелили.

Не знаю, но никогда не слышал ни об одной стране, где нет преступности и драк. Конечно, допускаю, что это моё личное незнание, но сомневаюсь.

Мачо, размахивающий кулаками, не завоюет внимание хорошей девушки. Девушка уйдёт если ты её «защитил», а не избежал драки.
.....
Я действительно думаю, что лучше убежать, чем вступать в драку. Лучше отдать кошелёк грабителю, чем достать пистолет. Лучше жить в мире, чем в постоянном предчувствии «войны». Лучше оказаться «лохом» в моменте, чем мертвецом навсегда"
t.me/chinabackdoor/350

Наверное, лучше.
Но если нападают на вашу девушку, а она не умеет быстро бегать?
Ну и если применять этот принцип к Украине, то нам как стране, а не отдельным людям "убежать" не получится. Переносить страну на другое место пока ещё не научились. :)
Зеленский пришёл с лозунгом: "Просто перестать стрелять". Не получилось.
Возможно, недостаточно настойчиво "переставали"? И не хотели идти на какие-то уступки?
Но факт остаётся фактом.
Сегодня "убежать" означает отдать, как минимум, Донбасс и Херсон с весьма сомнительными перспективами на будущее. Куда будем "убегать" завтра?
Так что сегодня "нам нужна одна победа".
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