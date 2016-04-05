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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 чер, 2022 12:23
Alex Philidor написав:
...........
За шесть лет жизни в «городе-рынке», в Иу, где кого только нет, ни разу мне не пришлось вступить в драку (за одним исключением — и это были русские), ни разу я не слышал, чтобы кого-то порезали или застрелили.
Не знаю, но никогда не слышал ни об одной стране, где нет преступности и драк. Конечно, допускаю, что это моё личное незнание, но сомневаюсь.
Мачо, размахивающий кулаками, не завоюет внимание хорошей девушки. Девушка уйдёт если ты её «защитил», а не избежал драки.
.....
Я действительно думаю, что лучше убежать, чем вступать в драку. Лучше отдать кошелёк грабителю, чем достать пистолет. Лучше жить в мире, чем в постоянном предчувствии «войны». Лучше оказаться «лохом» в моменте, чем мертвецом навсегда"
t.me/chinabackdoor/350
Наверное, лучше.
Но если нападают на вашу девушку, а она не умеет быстро бегать?
Ну и если применять этот принцип к Украине, то нам как стране, а не отдельным людям "убежать" не получится. Переносить страну на другое место пока ещё не научились.
Зеленский пришёл с лозунгом: "Просто перестать стрелять". Не получилось.
Возможно, недостаточно настойчиво "переставали"? И не хотели идти на какие-то уступки?
Но факт остаётся фактом.
Сегодня "убежать" означает отдать, как минимум, Донбасс и Херсон с весьма сомнительными перспективами на будущее. Куда будем "убегать" завтра?
Так что сегодня "нам нужна одна победа".
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 12:50
ВСУ на голову превосходит по боеготовности орду
Хтозна.
Сейчас их тактика поменялась. Возможно, в такой (сегодняшней) войне они и не уступают нам.
Поэтому нам нужны высокоточные средства поражения дальнего действия.
Нужны. Но в сегодняшней войне это позволяет обходиться меньшим количеством оружия.
Низкую точность можно вполне компенсировать количеством оружия. Что росс. войска сейчас и делают.
Ресурс очень быстро уменьшается после артатак.
При хорошем окапывании не очень. Больше сказывается психологическое воздействие, что хорошо перед атакой.
наступающие, как правило, несут больше потери.
Этого должно было бы быть достаточно для существенной разницы в потерях.
Скорее, могу согласиться с prodigy
, что при сегодняшних боевых действиях потери противника учесть крайне сложно и цифры пишут с потолка.
помощь была, есть и будет - инфа 100%
К сожалению, в последнем не уверен.
Чем дольше будет продолжаться война, тем больше риск уменьшения помощи.
Ожидания Путина "усталости" Запада могут и оправдаться. Хотя, конечно, не обязательно.
Гитлер тоже до последнего дня надеялся на разрыв союза Англии-США с СССР.
Но всё же риски есть. Да и нашей "усталости" от войны тоже.
Поэтому вполне понимаю и поддерживаю настойчивость, доходящую порой до грубости, Зеленского и МИДа в вопросе ускорения и увеличения поставок (кроме поведения Мельника - он порой, на мой взгляд, перегибает, путая жёсткость с хамством).
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:03
ЛАД написав:
Зеленский пришёл с лозунгом: "Просто перестать стрелять". Не получилось.
Возможно, недостаточно настойчиво "переставали"? И не хотели идти на какие-то уступки?
Это лозунг всех наших президентов до событий 2014 года. Тогда это можно было понять, но купиться на него в 2019 было просто безумием, о чем не раз предупреждали так называемые "порохоботы".
За то и страдаем теперь.
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Schmit
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:15
Schmit написав:
Это лозунг всех наших президентов до событий 2014 года. Тогда это можно было понять, но купиться на него в 2019 было просто безумием, о чем не раз предупреждали так называемые "порохоботы".
За то и страдаем теперь.
"порохоботы" как всегда истолковали все в свою сторону. Если хорошо подумать, то речь шла о многочисленных перемириях, которые нарушались. Не думаю что Зе такой дурак и предлагал прекратить стрелять в одностороннем порядке. Хотя если честно иногда поражала его наивность. Меня всегда удивляло его стремление к переговорам с Путиным. Мне, например, понятно было что это бесполезно. Он наивный думал, надеялся. Говорить можно с адекватами... Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:19
pesikot написав: ЛАД написав: alex_dvornichenko написав:kulikrom
Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Вооружать армию при таком подходе чем будете?
Початками кукурузы?
При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?
Если бы не ленд-лиз ...
А в першу світову чим воювали - палками? Імперія до другої світової 250 років робила зброю, неперервно воювапа і розширювалась. Хто б тоді не був при владі - сталін, сралін чи бронштейн, - по всій Європі тоді відроджувалась промисловість після війни і переозброювалась армія, навіть в Німеччині, яка була під антимілітарними санкціями. Індустріалізація, точніше, відродження і розвиток, були неминучі, не залежно від режима чи його керівника.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:22
ЛАД написав:
При хорошем окапывании не очень. Больше сказывается психологическое воздействие, что хорошо перед атакой.
Здесь никто не спорит, но так или иначе 300-х много, кто то легкий, а кто то похуже. А это потери в л\с.
Этого должно было бы быть достаточно для существенной разницы в потерях.
Скорее, могу согласиться с prodigy, что при сегодняшних боевых действиях потери противника учесть крайне сложно и цифры пишут с потолка.
Есть косвенные методы, разведка, ими пользуются НАТО и Пентагон. К сожалению потери в стане врага уменьшились.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:22
"Соцмережі радісно прогигикали що росіяни привезли ешелон Т-62. Типу, всьо росія видохлася. Не помітивши, що туди ж проїхав ешелон Т-80. А ще зовсім зробили вигляд, що не розуміють, що танк це танк. Що це готова укріплена вогнева точка. Ще й мобільна. Що там гармата та можливість стріляти по нашім укріпленням.
Так, ми його спалимо. Вибору в нас нема. Але кожен танк це потужна одиниця зброї. Досить шапкозакидування. Що одне що інше, що навіть Т-90 спалений 127 бригадою під Харковом, це танки. Так, по факту це майбутні скотомогильники. Але поки що це зброя. Яку все ще треба знищити. Давайте будем гигикать коли то будуть мангали та барбекюшниці. А не до того. Бо палити їх не так просто як здається в соцмережах."
Донік Роман.
Це для наших диванних ікспертів.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:33
prodigy написав:
меня всегда бесило, что ссср потратил лучшие свои годы (1960-1980) на клепание никому не нужного оружия, а страна ходила с голой жопой(реально с голой, потому что женских трусов не было в продаже, штопали/перештопали старые)
и гонялась за фарцовщиками в поисках джинсов (или дисков)
почему эти годы были лучшими (в истории ссср)? потому что народ на 90% верил и работал что дурной на строительство социализма(коммунизма), мои родители приехали (кто за 250км, кто за 850км) и фактически с нуля построили новый город и они этим гордились до середины 2000х (когда на день строителя мэр не вспомнил ни одного из первых строителей из 1960-70х, а наградили армянина, который с 2002-2008 построил 5 домов, в которых по 5 квартир в каждом подарил мэру ******, за что и получил звание заслуженный строитель города
Були найкращими тому що Сталін залишив "робочу систему" + халява підвалила(нафта).
Є деяка аналогія з 2000-2020. Єльцин порішав усі проблеми СРСР, змінив систему + халява підвалила(нафта сильно подорожчала).
* А люди в принципі завжди одинакові - в 70-х будували нові міста, зараз будують бізнес.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:34
vvbr написав: Schmit написав:
Это лозунг всех наших президентов до событий 2014 года. Тогда это можно было понять, но купиться на него в 2019 было просто безумием, о чем не раз предупреждали так называемые "порохоботы".
За то и страдаем теперь.
"порохоботы" как всегда истолковали все в свою сторону.
Если бы это начали говорить только сейчас, то с вами можно было бы согласится. Но об этом предупреждали в 2019, просто прямым текстом говорили - будет срака (можете даже найти видео Арестовича про "очередь в тупую голову"). Но всем было по приколу.
vvbr написав:
Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли
Чем плохи переговоры? Вот Минск подарил нам целых восемь боле-менее "мирных" лет на подготовку. К сожалению последние, почти три готовились к "шашлычкам".
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Додано: Нед 05 чер, 2022 13:42
vvbr написав: Schmit написав:
Это лозунг всех наших президентов до событий 2014 года. Тогда это можно было понять, но купиться на него в 2019 было просто безумием, о чем не раз предупреждали так называемые "порохоботы".
За то и страдаем теперь.
"порохоботы" как всегда истолковали все в свою сторону. Если хорошо подумать, то речь шла о многочисленных перемириях, которые нарушались. Не думаю что Зе такой дурак и предлагал прекратить стрелять в одностороннем порядке. Хотя если честно иногда поражала его наивность
. Меня всегда удивляло его стремление к переговорам с Путиным. Мне, например, понятно было что это бесполезно. Он наивный думал, надеялся. Говорить можно с адекватами... Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли
Не думать, что Зеленский дурак и тут же написать о наивности Зеленского
Ну и о Порохе написать
Да, Порох тоже думал, что переговорами можно что-то решить. А потом понял, что бесполезно и переговоров больше не было
И по сути, это Зеленский продвигал тему "надо просто перестать стрелять"
А уж в июле 2020 года вообще заключили "перемирие" с запретом стрелять ВСУ, даже в ответ
Так что "порохоботы" всё правильно говорили, только хрен их кто слушал
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