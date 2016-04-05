Додано: Нед 05 чер, 2022 12:50

ВСУ на голову превосходит по боеготовности орду

Поэтому нам нужны высокоточные средства поражения дальнего действия.

Ресурс очень быстро уменьшается после артатак.

наступающие, как правило, несут больше потери.

помощь была, есть и будет - инфа 100%

Хтозна.Сейчас их тактика поменялась. Возможно, в такой (сегодняшней) войне они и не уступают нам.Нужны. Но в сегодняшней войне это позволяет обходиться меньшим количеством оружия.Низкую точность можно вполне компенсировать количеством оружия. Что росс. войска сейчас и делают.При хорошем окапывании не очень. Больше сказывается психологическое воздействие, что хорошо перед атакой.Этого должно было бы быть достаточно для существенной разницы в потерях.Скорее, могу согласиться с, что при сегодняшних боевых действиях потери противника учесть крайне сложно и цифры пишут с потолка.К сожалению, в последнем не уверен.Чем дольше будет продолжаться война, тем больше риск уменьшения помощи.Ожидания Путина "усталости" Запада могут и оправдаться. Хотя, конечно, не обязательно.Гитлер тоже до последнего дня надеялся на разрыв союза Англии-США с СССР.Но всё же риски есть. Да и нашей "усталости" от войны тоже.Поэтому вполне понимаю и поддерживаю настойчивость, доходящую порой до грубости, Зеленского и МИДа в вопросе ускорения и увеличения поставок (кроме поведения Мельника - он порой, на мой взгляд, перегибает, путая жёсткость с хамством).