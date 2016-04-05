Додано: Нед 05 чер, 2022 13:44

Schmit написав: .....

vvbr написав: Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли

Чем плохи переговоры? Вот Минск подарил нам целых восемь боле-менее "мирных" лет на подготовку. .....Вот Минск подарил нам целых восемь боле-менее "мирных" лет на подготовку.

Ну так какие претензии к Зеленскому?Или Пороху можно, а Зе "купиться на него в 2019 было просто безумием"?Бросайте.Кстати, вполне возможно, что если бы Зеленский предложил в 2019 то, что предлагалось в марте 2022, то войны удалось бы избежать. Но я себе представляю, какой вой поднялся бы при таком предложении в 2019. Точно Зе сел бы за измену родине.P.s. Кстати, переговоры Порошенко вёл до самого конца своей каденции. Другой вопрос, что все переговоры велись исключительно в разрезе Минска и споров о минских формулировках. Ничего нового не предлагалось.А о Крыме вообще молчали. Кроме периодических воспоминаний, что "Крим це Україна".