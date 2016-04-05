Frant написав:"Соцмережі радісно прогигикали що росіяни привезли ешелон Т-62. Типу, всьо росія видохлася. Не помітивши, що туди ж проїхав ешелон Т-80. А ще зовсім зробили вигляд, що не розуміють, що танк це танк. Що це готова укріплена вогнева точка. Ще й мобільна. Що там гармата та можливість стріляти по нашім укріпленням. Так, ми його спалимо. Вибору в нас нема. Але кожен танк це потужна одиниця зброї. Досить шапкозакидування. Що одне що інше, що навіть Т-90 спалений 127 бригадою під Харковом, це танки. Так, по факту це майбутні скотомогильники. Але поки що це зброя. Яку все ще треба знищити. Давайте будем гигикать коли то будуть мангали та барбекюшниці. А не до того. Бо палити їх не так просто як здається в соцмережах." Донік Роман.
Це для наших диванних ікспертів.
диванних ікспертів на тв і соц.мережах не більше 20-30 персон помітив останнім часом-люди взагалі намагаються уникнути при зустрічі тему війни (обо дуже стисло-нехай все вже закінчиться як найшвидше), хоч за винятком повітряних тревог і пострілів ппо/про не має ніякого діскомфорту в житті (бензин окрема тема) томі і ігнорують застереження про міни на березі і вже відкрили сезон відпочінку у місті і в області. https://culturemeter.od.ua/v-odesskoj-arkadii-otkrylsja-pervyj-pljazhnyj-klub-136249/
vvbr написав:Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли
Чем плохи переговоры? Вот Минск подарил нам целых восемь боле-менее "мирных" лет на подготовку.
Ну так какие претензии к Зеленскому? Или Пороху можно, а Зе "купиться на него в 2019 было просто безумием"? Бросайте. Кстати, вполне возможно, что если бы Зеленский предложил в 2019 то, что предлагалось в марте 2022, то войны удалось бы избежать. Но я себе представляю, какой вой поднялся бы при таком предложении в 2019. Точно Зе сел бы за измену родине.
P.s. Кстати, переговоры Порошенко вёл до самого конца своей каденции. Другой вопрос, что все переговоры велись исключительно в разрезе Минска и споров о минских формулировках. Ничего нового не предлагалось. А о Крыме вообще молчали. Кроме периодических воспоминаний, что "Крим це Україна".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 чер, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:kulikrom Нужно развивать сельское хозяйство и армию, что бы фашисты из соседних государств, не пришли за твоим хлебом. Сельхозка и армия - основа государственности. Остальное надстройки.
Вооружать армию при таком подходе чем будете? Початками кукурузы? При всех грехах Сталина, чем бы воевал Союз, если бы не индустриализация?
........ А в першу світову чим воювали - палками? Імперія до другої світової 250 років робила зброю, неперервно воювапа і розширювалась. Хто б тоді не був при владі - сталін, сралін чи бронштейн, - по всій Європі тоді відроджувалась промисловість після війни і переозброювалась армія, навіть в Німеччині, яка була під антимілітарними санкціями. Індустріалізація, точніше, відродження і розвиток, були неминучі, не залежно від режима чи його керівника.
Ещё раз - я писал не о заслугах Сталина, а о необходимости индустриализации тогда и наличии развитой промышленности в стране всегда. О том, что с/х держава не может сопротивляться серьёзному агрессору, который воюет не "палками". Мы не Н. Зеландия на острове далеко в океане.
Schmit написав:Это лозунг всех наших президентов до событий 2014 года. Тогда это можно было понять, но купиться на него в 2019 было просто безумием, о чем не раз предупреждали так называемые "порохоботы". За то и страдаем теперь.
"порохоботы" как всегда истолковали все в свою сторону. Если хорошо подумать, то речь шла о многочисленных перемириях, которые нарушались. Не думаю что Зе такой дурак и предлагал прекратить стрелять в одностороннем порядке. Хотя если честно иногда поражала его наивность. Меня всегда удивляло его стремление к переговорам с Путиным. Мне, например, понятно было что это бесполезно. Он наивный думал, надеялся. Говорить можно с адекватами... Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли
Удивляться особо нечему. Зеленский уже тогда понимал, что в РФ всё решает Путин, поэтому говорить есть смысл только с ним. Остальные - говорящие головы.
А расчёт адекватности Путина... В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто.
prodigy написав:.......... диванних ікспертів на тв і соц.мережах не більше 20-30 персон помітив останнім часом-люди взагалі намагаються уникнути при зустрічі тему війни (обо дуже стисло-нехай все вже закінчиться як найшвидше), хоч за винятком повітряних тревог і пострілів ппо/про не має ніякого діскомфорту в житті (бензин окрема тема) томі і ігнорують застереження про міни на березі і вже відкрили сезон відпочінку у місті і в області. https://culturemeter.od.ua/v-odesskoj-arkadii-otkrylsja-pervyj-pljazhnyj-klub-136249/
На востоке ещё и обстрелы (не ПВО) с пожарами. Есть ещё "дискомфорт" от заметного роста цен. Не знаю, у вас, а у нас цены выросли очень сильно и ассортимент ухудшился. Конечно, не так, как на топливо. То, что Вы написали, как раз к вопросу об "усталости от войны".
Schmit написав:Это лозунг всех наших президентов до событий 2014 года. Тогда это можно было понять, но купиться на него в 2019 было просто безумием, о чем не раз предупреждали так называемые "порохоботы". За то и страдаем теперь.
"порохоботы" как всегда истолковали все в свою сторону. Если хорошо подумать, то речь шла о многочисленных перемириях, которые нарушались. Не думаю что Зе такой дурак и предлагал прекратить стрелять в одностороннем порядке. Хотя если честно иногда поражала его наивность. Меня всегда удивляло его стремление к переговорам с Путиным. Мне, например, понятно было что это бесполезно. Он наивный думал, надеялся. Говорить можно с адекватами... Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли
Не думать, что Зеленский дурак и тут же написать о наивности Зеленского
Ну и о Порохе написать Да, Порох тоже думал, что переговорами можно что-то решить. А потом понял, что бесполезно и переговоров больше не было
И по сути, это Зеленский продвигал тему "надо просто перестать стрелять" А уж в июле 2020 года вообще заключили "перемирие" с запретом стрелять ВСУ, даже в ответ
Так что "порохоботы" всё правильно говорили, только хрен их кто слушал
У прихильників зе-команди - погана пам'ять? Вони забули, як американці в грудні-лютому попереджали про війну??? З усіх прасок, усіх ТВ??? Можна було лісові дороги в Житомирський, Сумській, Чернігівській областях перекрити траншеями, завалити соснами, замінувати - і хрена би рашистські колони були би на другий день біля Києва. Чонгар - чомусь був розмінованмй, Херсон рашисти за два дні взяли. Хто дав наказ - важко здогадатись?)))
GALeon написав:Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу - неизвестно, но останавливаться они не собираются.
А как же рассказы Арестовича о том что за 3 месяца ВСУ уничтожили треть росармии? То есть за следующие 3 месяца ВСУ уничтожат ещё треть росармии. И ещё треть за следующие. Таким образом к декабрю росармии не будет, и война закончится.
скорость утилизации свинособак меньше скорости их пополнения, но есть и приятная новость - качество свинособак по мере выбивания неуклонно падает...