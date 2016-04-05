Ти вже знайшов "хароших" рускіх біля Харкова???
Як твої російські ліберали - багатьох рашистів вбили своїми язиками?
|
|
|
Додано: Нед 05 чер, 2022 14:18
Ти вже знайшов "хароших" рускіх біля Харкова???
Як твої російські ліберали - багатьох рашистів вбили своїми язиками?
Додано: Нед 05 чер, 2022 14:25
1. Ещё один "одессит", отвечающий вопросом на вопрос?
Или главное - пустить мульку, а там пусть доказывают, что неправда?
Работаете по методичке российских пропагангдонов.
2. И ещё один "свинопас"? Напоминаю, я с Вами такой работой не занимался.
Обращаю внимание модераторов на попытки вражеской пропаганды.
|