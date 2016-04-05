RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1241124212431244
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:18

  ЛАД написав:
  Frant написав:.........
Чонгар - чомусь був розмінованмй....

Сто раз просил - можно ссылку на то, что он был разминирован?
Кроме невразумительных намёков Турчинова?
Хто дав наказ - важко здогадатись?

Кто?

Ти вже знайшов "хароших" рускіх біля Харкова???
Як твої російські ліберали - багатьох рашистів вбили своїми язиками?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22769
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:25

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:.........
Чонгар - чомусь був розмінованмй....

Сто раз просил - можно ссылку на то, что он был разминирован?
Кроме невразумительных намёков Турчинова?
Хто дав наказ - важко здогадатись?

Кто?

Ти вже знайшов "хароших" рускіх біля Харкова???

1. Ещё один "одессит", отвечающий вопросом на вопрос?
Или главное - пустить мульку, а там пусть доказывают, что неправда?
Работаете по методичке российских пропагангдонов.

2. И ещё один "свинопас"? Напоминаю, я с Вами такой работой не занимался.

Обращаю внимание модераторов на попытки вражеской пропаганды.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22421
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1241124212431244
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3266)
05.06.2022 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.