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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:18
ЛАД написав: Frant написав:
.........
Чонгар - чомусь був розмінованмй....
Сто раз просил - можно ссылку на то, что он был разминирован?
Кроме невразумительных намёков Турчинова?
Хто дав наказ - важко здогадатись?
Кто?
Ти вже знайшов "хароших" рускіх біля Харкова???
Як твої російські ліберали - багатьох рашистів вбили своїми язиками?
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:25
Frant написав: ЛАД написав: Frant написав:
.........
Чонгар - чомусь був розмінованмй....
Сто раз просил - можно ссылку на то, что он был разминирован?
Кроме невразумительных намёков Турчинова?
Хто дав наказ - важко здогадатись?
Кто?
Ти вже знайшов "хароших" рускіх біля Харкова???
1. Ещё один "одессит", отвечающий вопросом на вопрос?
Или главное - пустить мульку, а там пусть доказывают, что неправда?Работаете по методичке российских пропагангдонов.
2. И ещё один "свинопас"? Напоминаю, я с Вами такой работой не занимался.
Обращаю внимание модераторов на попытки вражеской пропаганды.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:35
ЛАД написав:
Ну так какие претензии к Зеленскому?
Или Пороху можно, а Зе "купиться на него в 2019 было просто безумием"?
Бросайте.
Кстати, вполне возможно, что если бы Зеленский предложил в 2019 то, что предлагалось в марте 2022, то войны удалось бы избежать. Но я себе представляю, какой вой поднялся бы при таком предложении в 2019. Точно Зе сел бы за измену родине.
P.s. Кстати, переговоры Порошенко вёл до самого конца своей каденции. Другой вопрос, что все переговоры велись исключительно в разрезе Минска и споров о минских формулировках. Ничего нового не предлагалось.
А о Крыме вообще молчали. Кроме периодических воспоминаний, что "Крим це Україна".
До Зеленського претензії по ігноруванню формули "хочеш миру - готуйся до війни". Після початку зимового наступу, в переговорному процесі, кардинально змінились співвідношення сил. Раша стала сильнішою, бо показала, що не боїться санкцій і жертв, ми стали слабшими, бо наразі окупована Таврія і значна частина Донбасу.
З сьогоднішних позицій видно, що мінські угоди були доволі вдалим результатом, після нашого військового програшу у вересні 2014 і лютому 2015.Зараз так вже не буде, московія хоче анексії окупованих територій, і вона їх отримає, якщо ми їх не виб'ємо силою.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:39
Есть мнение что на Чонгаре просто перепахали позиции крупным калибром, закатали в землю наших ребят, разминировали и пошли. Там степь...прятаться и маневрировать негде.
А там где лес (север), городские агломерации (север, восток) - оборона была и есть успешной. Ну и на юге, уперлись в Нико и атака выдохлась. В Мариуполь упёрлись - вон сколько разрушали. Почему не упёрлись в Херсон, это уже непонятно.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Нед 05 чер, 2022 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:45
crumd написав: Frant написав:
Бо палити їх не так просто як здається в соцмережах.
А как же Джавелины и Нлавы? И упования на М777 тоже стихли.
Осталась надежда на Хаймарсы. И подводные лодки.
рашисты раньше закончатся... или разбегутся...
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:48
pesikot написав:
И по сути, это Зеленский продвигал тему "надо просто перестать стрелять"
А уж в июле 2020 года вообще заключили "перемирие" с запретом стрелять ВСУ, даже в ответ
С запретом стрелять в ответ?
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:56
ЛАД написав:
А расчёт адекватности Путина...
В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто.
Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:00
edvardd написав:
скорость утилизации свинособак меньше скорости их пополнения, но есть и приятная новость - качество свинособак по мере выбивания неуклонно падает...
Если качество падает это должно вести к потерям. Это же логично.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:10
crumd написав: Frant написав:
Бо палити їх не так просто як здається в соцмережах.
А как же Джавелины и Нлавы? И упования на М777 тоже стихли.
Осталась надежда на Хаймарсы. И подводные лодки.
Щось і безпілотники не так успішно діють - якось менше вже відео чи то з камікадзе, чи з байрактарами.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:19
vvbr написав:
качество падает это должно вести к потерям. Это же логично.
Общие потери падают - перестали колоннами по всей Украине кататься. Долбят концентрированно.
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