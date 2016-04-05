ЛАД написав:
1. Ещё один "одессит", отвечающий вопросом на вопрос?
Или главное - пустить мульку, а там пусть доказывают, что неправда?
Работаете по методичке российских пропагангдонов.
2. И ещё один "свинопас"? Напоминаю, я с Вами такой работой не занимался.
Обращаю внимание модераторов на попытки вражеской пропаганды.
Чи не пора модератору забанити рашиста, який просуває тут наратив про "хароших" рускіх???
Хароші рускіє = мертві рускіє. Зрозумів?
Всі твої російські ліберали своїми язиками не вбили жодного рашиста.
Сволочі.
Можна вважати, що їх немає взагалі. Тому що вони ні на що не впливають.
Зрозумів, ватан?