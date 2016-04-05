RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1242124312441245
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 16:08

  ЛАД написав:
  Frant написав:Ти вже знайшов "хароших" рускіх біля Харкова???

1. Ещё один "одессит", отвечающий вопросом на вопрос?
Или главное - пустить мульку, а там пусть доказывают, что неправда?
Работаете по методичке российских пропагангдонов.

2. И ещё один "свинопас"? Напоминаю, я с Вами такой работой не занимался.

Обращаю внимание модераторов на попытки вражеской пропаганды.

Чи не пора модератору забанити рашиста, який просуває тут наратив про "хароших" рускіх???

Хароші рускіє = мертві рускіє. Зрозумів?

Всі твої російські ліберали своїми язиками не вбили жодного рашиста.
Сволочі.
Можна вважати, що їх немає взагалі. Тому що вони ні на що не впливають.
Зрозумів, ватан?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22770
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1242124312441245
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95939
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3034
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (246)
05.06.2022 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.