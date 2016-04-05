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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:45
crumd написав: Frant написав:
Бо палити їх не так просто як здається в соцмережах.
А как же Джавелины и Нлавы? И упования на М777 тоже стихли.
Осталась надежда на Хаймарсы. И подводные лодки.
рашисты раньше закончатся... или разбегутся...
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:56
ЛАД написав:
А расчёт адекватности Путина...
В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто.
Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:00
edvardd написав:
скорость утилизации свинособак меньше скорости их пополнения, но есть и приятная новость - качество свинособак по мере выбивания неуклонно падает...
Если качество падает это должно вести к потерям. Это же логично.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:10
crumd написав: Frant написав:
Бо палити їх не так просто як здається в соцмережах.
А как же Джавелины и Нлавы? И упования на М777 тоже стихли.
Осталась надежда на Хаймарсы. И подводные лодки.
Щось і безпілотники не так успішно діють - якось менше вже відео чи то з камікадзе, чи з байрактарами.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 15:19
vvbr написав:
качество падает это должно вести к потерям. Это же логично.
Общие потери падают - перестали колоннами по всей Украине кататься. Долбят концентрированно.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 16:16
ЛАД написав: Schmit написав:
.....
Чем плохи переговоры?
vvbr написав:
Возможно сейчас он что то понял, посмотрим. Кстати Порох тоже стремился к переговорам. Что то об этом все забыли
Вот Минск подарил нам целых восемь боле-менее "мирных" лет на подготовку.
Ну так какие претензии к Зеленскому?
Или Пороху можно, а Зе "купиться на него в 2019 было просто безумием"?
Бросайте.
Не надо становится в третья позицию
Порох пытался договорится, но понял, что бесполезно и договариватся перестал
А вот Минские, как раз, отличная ловушка для РФ
Потому РФ так и корёжило от Минских
Поэтому, когда Зеленский захотел увидеть мир в глазах Путина и учитывая, что было до этого, "порохоботы" начали критиковать Зеленского
Потому что, невозможно договорится с тем, кто не хочет договариваться, а хочет ставить ультиматумы
Я сам об этом писал неоднократно
ЛАД написав:
Кстати, вполне возможно, что если бы Зеленский предложил в 2019 то, что предлагалось в марте 2022, то войны удалось бы избежать.
Невозможно
Тебе говорится, что цель Путина - уничтожение Украины
Согласились бы в 2019 на ультиматум Путина 2022 года, тогда бы война началась раньше
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Додано: Нед 05 чер, 2022 16:24
ЛАД написав:
Ещё раз - я писал не о заслугах Сталина, а о необходимости индустриализации тогда
и наличии развитой промышленности в стране всегда.
О том, что с/х держава не может сопротивляться серьёзному агрессору, который воюет не "палками". Мы не Н. Зеландия на острове далеко в океане.
Понимаешь, я уроки истории не прогуливал в школе
Тогда учили, что Сталин хотел столкнуть Германию и Англию, тем самым их ослабить
И СССР помогал Германии вплоть до 1941 года
Но Германия, "вероломно" напала на СССР
Хотя, у меня возникал вопрос, а какого хрена было столько войск у границ СССР ?
Если для обороны, то какого хрена оборона была прорвана настолько быстро ?
Значит, не для обороны, а для нападения
Поэтому, цель индустриализации была - война, захватническая, а не развитие страны
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Додано: Нед 05 чер, 2022 16:32
ЛАД написав:
P.s. Вы чуть выше - viewtopic.php?p=5442098#p5442098
- правильно написали о диванных экспертах. И тут же сами превращаетесь в такого (это по поводу минирования дорог и копания траншей).
Херсон не взят настолько быстро ?
Ты хочешь это сказать ?
Вот и возникает вопрос, какого хрена Херсон был взят настолько быстро ?
Харьков не взят, Киев не взят, Чернигов не взят
Хотя уже 24.02 орки были и на окраинах Харькова, и на окраинах Чернигов
Задайся сам себе такими вопросами, а не наклеивай ярлыки
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Додано: Нед 05 чер, 2022 16:35
vvbr написав: ЛАД написав:
А расчёт адекватности Путина...
В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто.
Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами.
Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?! устаканил и передал сформировавшуюся линию фронта 2014-15 и если бы не удар кацапов в тыл, освободил бы Донбасс полностью. Полвареника - доедали, когда на стоянках гипермаркетов припарковаться нелья было, Томос - нам всем привёз, это то чем еще столетия гордиться будем... вместо этого сыграли на низком интеллекте нарида и тезисами "это война продолжается только потому что выгодна Порошенку (ага, сейчас как мордой об асфальт не больно?!), "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" загнали на стадион с наклейкой +1 и выбрали совершенно далекого от управления человека. Два года уменьшали оборонный бюджет, даже после прямого предупреждения о нападении свинособак, призывали готовиться у шашлыкам, гоняли на вертолете праздновать ДР с корешами в Карпат ы (в январе, за месяц до войны!!!) да высаживали миллиард деревьев, вместо финансирования "Стугны"...
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Додано: Нед 05 чер, 2022 17:09
Сьогодні футбольні воїни на знову порадують?
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