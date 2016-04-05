Додано: Нед 05 чер, 2022 16:35

vvbr написав: ЛАД написав:

А расчёт адекватности Путина...

В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто. А расчёт адекватности Путина...В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто. Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами. Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами.

Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?! устаканил и передал сформировавшуюся линию фронта 2014-15 и если бы не удар кацапов в тыл, освободил бы Донбасс полностью. Полвареника - доедали, когда на стоянках гипермаркетов припарковаться нелья было, Томос - нам всем привёз, это то чем еще столетия гордиться будем... вместо этого сыграли на низком интеллекте нарида и тезисами "это война продолжается только потому что выгодна Порошенку (ага, сейчас как мордой об асфальт не больно?!), "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" загнали на стадион с наклейкой +1 и выбрали совершенно далекого от управления человека. Два года уменьшали оборонный бюджет, даже после прямого предупреждения о нападении свинособак, призывали готовиться у шашлыкам, гоняли на вертолете праздновать ДР с корешами в Карпат ы (в январе, за месяц до войны!!!) да высаживали миллиард деревьев, вместо финансирования "Стугны"...