Додано: Нед 05 чер, 2022 17:41

lapay написав: ЛАД написав: Ну так какие претензии к Зеленскому?

Или Пороху можно, а Зе "купиться на него в 2019 было просто безумием"?

Бросайте.

Кстати, вполне возможно, что если бы Зеленский предложил в 2019 то, что предлагалось в марте 2022, то войны удалось бы избежать. Но я себе представляю, какой вой поднялся бы при таком предложении в 2019. Точно Зе сел бы за измену родине.



P.s. Кстати, переговоры Порошенко вёл до самого конца своей каденции. Другой вопрос, что все переговоры велись исключительно в разрезе Минска и споров о минских формулировках. Ничего нового не предлагалось.

А о Крыме вообще молчали. Кроме периодических воспоминаний, что "Крим це Україна". Ну так какие претензии к Зеленскому?Или Пороху можно, а Зе "купиться на него в 2019 было просто безумием"?Бросайте.Кстати, вполне возможно, что если бы Зеленский предложил в 2019 то, что предлагалось в марте 2022, то войны удалось бы избежать. Но я себе представляю, какой вой поднялся бы при таком предложении в 2019. Точно Зе сел бы за измену родине.P.s. Кстати, переговоры Порошенко вёл до самого конца своей каденции. Другой вопрос, что все переговоры велись исключительно в разрезе Минска и споров о минских формулировках. Ничего нового не предлагалось.А о Крыме вообще молчали. Кроме периодических воспоминаний, что "Крим це Україна".

До Зеленського претензії по ігноруванню формули "хочеш миру - готуйся до війни". Після початку зимового наступу, в переговорному процесі, кардинально змінились співвідношення сил. Раша стала сильнішою, бо показала, що не боїться санкцій і жертв, ми стали слабшими, бо наразі окупована Таврія і значна частина Донбасу.

З сьогоднішних позицій видно, що мінські угоди були доволі вдалим результатом, після нашого військового програшу у вересні 2014 і лютому 2015.Зараз так вже не буде, московія хоче анексії окупованих територій, і вона їх отримає, якщо ми їх не виб'ємо силою. До Зеленського претензії по ігноруванню формули "хочеш миру - готуйся до війни". Після початку зимового наступу, в переговорному процесі, кардинально змінились співвідношення сил. Раша стала сильнішою, бо показала, що не боїться санкцій і жертв, ми стали слабшими, бо наразі окупована Таврія і значна частина Донбасу.З сьогоднішних позицій видно, що мінські угоди були доволі вдалим результатом, після нашого військового програшу у вересні 2014 і лютому 2015.Зараз так вже не буде, московія хоче анексії окупованих територій, і вона їх отримає, якщо ми їх не виб'ємо силою.

Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами.За 2 года Зеленский не мог сильно улучшить готовность армии и страны к войне. И Порошенко тоже не смог бы.Мінські угоди удалось заключить только благодаря тому, что в 2015 Путин, то ли считал, что не готов к войне, то ли был более адекватным и не рискнул бить горшки с Западом.К большому нашему счастью. Осуществить свои планы в 2014 ему было бы значительно легче. При минимальном вмешательстве России мы уже тогда имели бы ещё несколько квазинародных республик. То, что благодаря Кернесу и Авакову тогда удержали Харьков, до сих пор считаю почти чудом. Но тогда Путин ещё старался "сохранять лицо" - в Крыму были "вежливые человечки" и "нас там нет".использовать армию в Украине он тогда не решался.Этим (степенью наглости и неадекватности Путина) сегодняшняя ситуация отличается от 2014-15.Ну а сегодня, после прямой агрессии, Вы правы - "московія хоче анексії окупованих територій, і вона їх отримає, якщо ми їх не виб'ємо силою".