ЛАД написав: А расчёт адекватности Путина... В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто.
Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами.
Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?! устаканил и передал сформировавшуюся линию фронта 2014-15 и если бы не удар кацапов в тыл, освободил бы Донбасс полностью. Полвареника - доедали, когда на стоянках гипермаркетов припарковаться нелья было, Томос - нам всем привёз, это то чем еще столетия гордиться будем... вместо этого сыграли на низком интеллекте нарида и тезисами "это война продолжается только потому что выгодна Порошенку (ага, сейчас как мордой об асфальт не больно?!), "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" загнали на стадион с наклейкой +1 и выбрали совершенно далекого от управления человека. Два года уменьшали оборонный бюджет, даже после прямого предупреждения о нападении свинособак, призывали готовиться у шашлыкам, гоняли на вертолете праздновать ДР с корешами в Карпат ы (в январе, за месяц до войны!!!) да высаживали миллиард деревьев, вместо финансирования "Стугны"...
Більшість виборців в суспільстві хто? Обивателі... Обивателям же, якщо казати прямо, до лампочки була ота війна. В отому форматі. Гарно це або пагано - це окреме питання, але фактично Порошенко зробив так: бажаєш воювати, волонтерити та тощо -- то будь-ласка. Не бажаєш -- не треба. Гібрідний формат, який запропонувала рашка, був владою України прийнятий.
Тобто Зе був обраний не стільки з військових своїх передвиборчих пропозицій.
Якщо за наявності й таких аргументів ще маєте суміви, то пригадайте результати голосування у військових частинах. Навіть в зоні АТО...
Так що гра на низькому інтелекті наріда та оті тези мали тільки другорядне значення.
в 2014 - 2019 - 90+% населения не ощущало войны на собственной шкуре. Аэропорты работали, дискотеки, гипермаркеты, автосалоны и т.д. Безвиз на хлеб не намажешь, но очереди за биопаспортами на год вперёд образовались и т.д. Он сделал так что обыватель, мудрый нарид не ощущал никаких лишений, и тупо забыл что на кордоне стоит полоумная орда... зато теперь все резко прозрели, когда палает кругом. Но мозг нужно было раньше иметь.
Хотя бы признать, что жёстко тупили на счёт "война продолжается только из-за того что выгодна Пороху" (а не потому что на нас напала свинособачья рашка и выбора у нас нет, если мы хоти выжить)...
Зе повёл себя достойно в первые дни войны и не бежал, что дало нам возможность сопротивляться сейчас и надеяться и верить что Украина устоит, но нельзя и забывать как жестко тупил, саботировал и относился не серьезно к реальным угрозам накануне. "Майские шашлычки" к которым призывали готовиться в феврале, всем тому доказательство.
ЛАД написав:Ну так какие претензии к Зеленскому? Или Пороху можно, а Зе "купиться на него в 2019 было просто безумием"? Бросайте. Кстати, вполне возможно, что если бы Зеленский предложил в 2019 то, что предлагалось в марте 2022, то войны удалось бы избежать. Но я себе представляю, какой вой поднялся бы при таком предложении в 2019. Точно Зе сел бы за измену родине.
P.s. Кстати, переговоры Порошенко вёл до самого конца своей каденции. Другой вопрос, что все переговоры велись исключительно в разрезе Минска и споров о минских формулировках. Ничего нового не предлагалось. А о Крыме вообще молчали. Кроме периодических воспоминаний, что "Крим це Україна".
До Зеленського претензії по ігноруванню формули "хочеш миру - готуйся до війни". Після початку зимового наступу, в переговорному процесі, кардинально змінились співвідношення сил. Раша стала сильнішою, бо показала, що не боїться санкцій і жертв, ми стали слабшими, бо наразі окупована Таврія і значна частина Донбасу. З сьогоднішних позицій видно, що мінські угоди були доволі вдалим результатом, після нашого військового програшу у вересні 2014 і лютому 2015.Зараз так вже не буде, московія хоче анексії окупованих територій, і вона їх отримає, якщо ми їх не виб'ємо силою.
Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами. За 2 года Зеленский не мог сильно улучшить готовность армии и страны к войне. И Порошенко тоже не смог бы. Мінські угоди удалось заключить только благодаря тому, что в 2015 Путин, то ли считал, что не готов к войне, то ли был более адекватным и не рискнул бить горшки с Западом. К большому нашему счастью. Осуществить свои планы в 2014 ему было бы значительно легче. При минимальном вмешательстве России мы уже тогда имели бы ещё несколько квазинародных республик. То, что благодаря Кернесу и Авакову тогда удержали Харьков, до сих пор считаю почти чудом. Но тогда Путин ещё старался "сохранять лицо" - в Крыму были "вежливые человечки" и "нас там нет". Открыто использовать армию в Украине он тогда не решался. Этим (степенью наглости и неадекватности Путина) сегодняшняя ситуация отличается от 2014-15. Ну а сегодня, после прямой агрессии, Вы правы - "московія хоче анексії окупованих територій, і вона їх отримає, якщо ми їх не виб'ємо силою".
ЛАД написав: А расчёт адекватности Путина... В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто.
Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами.
О причинах выбора Зеленского согласен. А вот откуда Вы знали тогда степень неадекватности Путина непонятно. На такую неадекватность не рассчитывали даже лидеры западных держав, обладавшие гораздо большей информацией.