Додано: Нед 05 чер, 2022 18:03

Защитники Порошенко!

Сегодня его никто не обвиняет в войне, а вы постоянно пропагандируете идею о том, что Зеленский виноват.

Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара", ни одного объяснения, почему был так быстро захвачен Херсон. Но... упреки в сторону Зеленского. Скоро мы прочитаем от вас, что всё это было сделано по прямому приказу Зеленского?

Объективно вы работаете на врага, независимо от ваших личных мыслей по этому поводу.

Может, пора остановиться?

Сегодня нет других проблем?

Читая вас, создаётся впечатление, что мы уже лет 5-10 назад победили Путина, восстановили Украину и диванные воины, сидя на лавочке и попивая пивко, могут спокойно обсуждать" "Да, Порошенко голова", "Да, Зеленский наивный лопух".

Из пишущих здесь "патриотов" на фронте только Успіх и Bobua.

Стоило бы придержать языки.



Франт с песикотом превращают ветку в тот же срач, что и на политветке. Но тогда на это можно было наплевать и забыть. Но сейчас война . Весь восток, юг, Чернигов, Буча, Ирпень в руинах.

Неужели мало врага Путина и росс. армии? Зачем вы выискиваете "внутренних врагов"? Откуда столько озлобления против своих?