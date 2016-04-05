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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12431244124512461247 ... 1249>
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 17:44

  Ой+ написав:
  crumd написав:
  Frant написав:Бо палити їх не так просто як здається в соцмережах.

А как же Джавелины и Нлавы? И упования на М777 тоже стихли.
Осталась надежда на Хаймарсы. И подводные лодки.

Щось і безпілотники не так успішно діють - якось менше вже відео чи то з камікадзе, чи з байрактарами.

Куди зникли відео з Bayraktar TB2
https://defence-ua.com/news/kudi_znikli ... -7667.html
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 17:45

  vvbr написав:
  ЛАД написав:
А расчёт адекватности Путина...
В такую степень неадекватности лидера (в течение 20 лет!) огромной страны до нападения на Украину не верил, наверное, никто.
Я не то что не верил, я знал. Я в отличии от некоторых товарищей не склонен критиковать Зе. А вот за эту глупость да. И когда мне говорили что Зе избрали из за того что он пообещал окончить войну, просто смеялся. Зе избрали лишь потому что порох не оправдал надежд ни в экономике ни в управлении ни в чем др. А Зе был новым лицом и с новыми надеждами.

О причинах выбора Зеленского согласен.
А вот откуда Вы знали тогда степень неадекватности Путина непонятно. На такую неадекватность не рассчитывали даже лидеры западных держав, обладавшие гораздо большей информацией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 18:03

Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне, а вы постоянно пропагандируете идею о том, что Зеленский виноват.
Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара", ни одного объяснения, почему был так быстро захвачен Херсон. Но... упреки в сторону Зеленского. Скоро мы прочитаем от вас, что всё это было сделано по прямому приказу Зеленского?
Объективно вы работаете на врага, независимо от ваших личных мыслей по этому поводу.
Может, пора остановиться?
Сегодня нет других проблем?
Читая вас, создаётся впечатление, что мы уже лет 5-10 назад победили Путина, восстановили Украину и диванные воины, сидя на лавочке и попивая пивко, могут спокойно обсуждать" "Да, Порошенко голова", "Да, Зеленский наивный лопух".
Из пишущих здесь "патриотов" на фронте только Успіх и Bobua.
Стоило бы придержать языки.

Франт с песикотом превращают ветку в тот же срач, что и на политветке. Но тогда на это можно было наплевать и забыть. Но сейчас война. Весь восток, юг, Чернигов, Буча, Ирпень в руинах.
Неужели мало врага Путина и росс. армии? Зачем вы выискиваете "внутренних врагов"? Откуда столько озлобления против своих?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 05 чер, 2022 18:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 18:25

  ЛАД написав:Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне, а вы постоянно пропагандируете идею о том, что Зеленский виноват.

Та невже.
Подоляк заявив, що низка рішень під час президентства Порошенка стала однією з причин повномасштабної війни
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:13

Успіх
Если ты работаешь на Д30/30А или раритете Д20 - ты работаешь по квадратам
Если тебе повезло и дали М777А - ты всё равно работаешь по квадратам но с дроном и техподдержкой через Старлинк с космосУ
Если тебе дадут Пион - квадрат всего лишь станет больше по площади
Я комбат, и поверь мне сносится всё в квадрате, и этом, и следующем…
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:15

ЛАД

Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно.
Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:17

  pirat-d написав:ЛАД

Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно.
Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы

Поддерживаю ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:25

  pesikot написав:Херсон не взят настолько быстро ?
Ты хочешь это сказать ?

Вот и возникает вопрос, какого хрена Херсон был взят настолько быстро ?
Харьков не взят, Киев не взят, Чернигов не взят

Хотя уже 24.02 орки были и на окраинах Харькова, и на окраинах Чернигов

Задайся сам себе такими вопросами, а не наклеивай ярлыки
Т.е Вы хотите сказать что Харьков и Чернигов ценнее Зе-команде чем Херсон? :) Я думаю Вам тоже надо задаться этим вопросом. Что произошло под Херсоном нужно разбираться, после войны разбираться, а не повторять как мантру.
vvbr
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:27

  vvbr написав:
  pesikot написав:Херсон не взят настолько быстро ?
Ты хочешь это сказать ?

Вот и возникает вопрос, какого хрена Херсон был взят настолько быстро ?
Харьков не взят, Киев не взят, Чернигов не взят

Хотя уже 24.02 орки были и на окраинах Харькова, и на окраинах Чернигов

Задайся сам себе такими вопросами, а не наклеивай ярлыки
Т.е Вы хотите сказать что Харьков и Чернигов ценнее Зе-команде чем Херсон? :) Я думаю Вам тоже надо задаться этим вопросом. Что произошло под Херсоном нужно разбираться, после войны разбираться, а не повторять как мантру.

Потрібно зараз розбиратись!
Чому на другий день війни російські танки з білорусії - вже стояли під Києвом??????????

Щоб не було повторів - треба зараз з'ясувати.
Чому не було команди перерити лісові дороги на кордоні з білорусю??? Перекрити їх соснами, які ростуть поруч??? Замінувати завали і пристріляти їх гаубичними батареями??
За три-чотири дні - це можна зробити було.
Чому не було зроблено і хто винний????
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:34

  pirat-d написав:ЛАД

Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно.
Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы

Так знайдіть й конкретно процитуйте такого прихильника Зе.
Це буде правильно та й справедливо.
Замість узагальнення всіх прихильників Зе.

Бо важко пригадати, що саме оті популістичні тези були масовими серед форумчан. Я не кажу, що їх не було. Може й були якісь поодинокі.

Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка))
(досі чомусь не застосовують українську).
І от їм дійсно мабуть принизливо було б це визнати.
Так що все відносно в цьому світі.
detroytred
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