Додано: Нед 05 чер, 2022 19:37

pirat-d написав:

Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?! Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?!

А Вы знаете какие мои надежды?Все то что Вы рассказываете звучит из любого утюга поддерживающего пороха. Знаете, я люблю объективность. Покажите мне все то что Вы написали от объективного источника?????Западного источника???? Вот смотрите есть такое направление обучения риторики как доказательство одних и тех же событий с противоположной направленностью. Т.е одно и то же событие один и тот же человек представляет как положительное, так и отрицательное. Так вот все то что Вы здесь нарисовали можно обернуть против Пороха. И я бы мог это сделать, но нет смысла что то Вам доказывать. Что касается моих надежд. Здесь речь про экономические реформы. Он очень красиво про них рассказывал до избрания.