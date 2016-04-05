vvbr написав:Т.е Вы хотите сказать что Харьков и Чернигов ценнее Зе-команде чем Херсон? Я думаю Вам тоже надо задаться этим вопросом. Что произошло под Херсоном нужно разбираться, после войны разбираться, а не повторять как мантру.pesikot написав:Херсон не взят настолько быстро ?
Ты хочешь это сказать ?
Вот и возникает вопрос, какого хрена Херсон был взят настолько быстро ?
Харьков не взят, Киев не взят, Чернигов не взят
Хотя уже 24.02 орки были и на окраинах Харькова, и на окраинах Чернигов
Задайся сам себе такими вопросами, а не наклеивай ярлыки
Потрібно зараз розбиратись!
Чому на другий день війни російські танки з білорусії - вже стояли під Києвом??????????
Щоб не було повторів - треба зараз з'ясувати.
Чому не було команди перерити лісові дороги на кордоні з білорусю??? Перекрити їх соснами, які ростуть поруч??? Замінувати завали і пристріляти їх гаубичними батареями??
За три-чотири дні - це можна зробити було.
Чому не було зроблено і хто винний????