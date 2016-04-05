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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1243124412451246
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:27

  vvbr написав:
  pesikot написав:Херсон не взят настолько быстро ?
Ты хочешь это сказать ?

Вот и возникает вопрос, какого хрена Херсон был взят настолько быстро ?
Харьков не взят, Киев не взят, Чернигов не взят

Хотя уже 24.02 орки были и на окраинах Харькова, и на окраинах Чернигов

Задайся сам себе такими вопросами, а не наклеивай ярлыки
Т.е Вы хотите сказать что Харьков и Чернигов ценнее Зе-команде чем Херсон? :) Я думаю Вам тоже надо задаться этим вопросом. Что произошло под Херсоном нужно разбираться, после войны разбираться, а не повторять как мантру.

Потрібно зараз розбиратись!
Чому на другий день війни російські танки з білорусії - вже стояли під Києвом??????????

Щоб не було повторів - треба зараз з'ясувати.
Чому не було команди перерити лісові дороги на кордоні з білорусю??? Перекрити їх соснами, які ростуть поруч??? Замінувати завали і пристріляти їх гаубичними батареями??
За три-чотири дні - це можна зробити було.
Чому не було зроблено і хто винний????
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:34

  pirat-d написав:ЛАД

Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно.
Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы

Так знайдіть й конкретно процитуйте такого прихильника Зе.
Це буде правильно та й справедливо.
Замість узагальнення всіх прихильників Зе.

Бо важко пригадати, що саме оті популістичні тези були масовими серед форумчан. Я не кажу, що їх не було. Може й були якісь поодинокі.

Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка))
(досі чомусь не застосовують українську).
І от їм дійсно мабуть принизливо було б це визнати.
Так що все відносно в цьому світі.
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:37

  pirat-d написав:
Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?!
А Вы знаете какие мои надежды? :) Все то что Вы рассказываете звучит из любого утюга поддерживающего пороха. Знаете, я люблю объективность. Покажите мне все то что Вы написали от объективного источника?????
Западного источника???? Вот смотрите есть такое направление обучения риторики как доказательство одних и тех же событий с противоположной направленностью. Т.е одно и то же событие один и тот же человек представляет как положительное, так и отрицательное. Так вот все то что Вы здесь нарисовали можно обернуть против Пороха. И я бы мог это сделать, но нет смысла что то Вам доказывать. Что касается моих надежд. Здесь речь про экономические реформы. Он очень красиво про них рассказывал до избрания. :)
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