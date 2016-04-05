Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно. Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы
Так знайдіть й конкретно процитуйте такого прихильника Зе. Це буде правильно та й справедливо. Замість узагальнення всіх прихильників Зе.
Бо важко пригадати, що саме оті популістичні тези були масовими серед форумчан. Я не кажу, що їх не було. Може й були якісь поодинокі.
Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка)) (досі чомусь не застосовують українську). І от їм дійсно мабуть принизливо було б це визнати. Так що все відносно в цьому світі.
Не питання, якщо в цьому Ваше зауваження, я володiю рiрдною мовою. Залюбки користуюсь якщо співрозмовник підтримує. Спочатку розмова була на рюсіш, тому й моi запитання-вiдповiдi так що краще б себе потролили на рахунок "шашликів травневих" та мільярд дерев напередодні війни. Ну а якщо Ви заперечуєте тези, які я навів на рахунок базових заяв Зе - ну що робити якщо 73% в БРОНЕПОЕЗДЕ)) це наша бiль "мудрий нарiд", бачу Ви один з них
Ромасик написав:неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину
Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий.Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики. Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.
Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати! Хоч мали її здати ще півроку тому!!!
То що тепер скажете?
1. Победи пуйло. 2. Возвращайся с фронта. 3. Начинай задавать вопросы, которые задавать нет смысла без выполнения пп1-2.
ЛАД написав:Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами.
Ще раз 1 Просте встановлення блок постів на дорогах з кордону до Києва - як показав досвід дуже допомоглоб.. Але ..якби знати вчора що буде завтра.. 2 Але є речі,які допомогли б точно , без привязки до поведінки Зеленського а - це масовий перехід з УПЦ МП в ПЦУ б - це масовий перехід на українську в - це масовий бойкот партій шарія і опзж..... І в цих підпунктах - винувате те населення ,яке цього не виконало...хоча розплата настала практично миттєво..і різні там ладівські не все так однозначно - відразу вдарили по харківській власності лада,його дітей,знайомих,сослуживців 3 Пояснення до п2 Вся справа в тому що пуйло це також не сферичний кінь у ваккумі...він також приймає рішення на основі данних які йому докладують.. От отримав він данні по переходам з УПЦ МП в ПЦУ - 400 храмів за каденції Порошенка...і 50 храмів за каденції Зеленського - думки пуйла - ВІРА значить за нього по в ПЦУ 5000 храмів в РПЦ 15000 храмів на території України Так само, заплатив пуйло медведчуку з бойком і шарієм - ті відчитуються, наші виборці зустрінуть квітами...проаналізував пуйло а за ці партії проголосувало 20%...от він і захопив 20% території України...
Тепер ясно , що таке персональна відповідальність за свої рішення?
барабашов написав:Успіх Если ты работаешь на Д30/30А или раритете Д20 - ты работаешь по квадратам Если тебе повезло и дали М777А - ты всё равно работаешь по квадратам но с дроном и техподдержкой через Старлинк с космосУ Если тебе дадут Пион - квадрат всего лишь станет больше по площади Я комбат, и поверь мне сносится всё в квадрате, и этом, и следующем…
pirat-d написав: Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?!
А Вы знаете какие мои надежды? Все то что Вы рассказываете звучит из любого утюга поддерживающего пороха. Знаете, я люблю объективность. Покажите мне все то что Вы написали от объективного источника????? Западного источника???? Вот смотрите есть такое направление обучения риторики как доказательство одних и тех же событий с противоположной направленностью. Т.е одно и то же событие один и тот же человек представляет как положительное, так и отрицательное. Так вот все то что Вы здесь нарисовали можно обернуть против Пороха. И я бы мог это сделать, но нет смысла что то Вам доказывать. Что касается моих надежд. Здесь речь про экономические реформы. Он очень красиво про них рассказывал до избрания.