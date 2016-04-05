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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 124412451246124712481249>
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:38

Так, це не на двох унітазах сра....

  барабашов написав:Если ты работаешь

Ми більш мобільні ;)
2с1
Але - я зв'язковий/на раціях ;)
(хоч це не заважає мені підносити снаряди і запали до них)

І ми теж співпрацюємо з нашими дронами...
X...
Y...
Кутомір....
Снаряд фугасний/осколочний... заряд повний/уменшений... - постріл!
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:39

  detroytred написав:
Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка))
(досі чомусь не застосовують українську).

Я пишу російською, чтобы тебе и тебе подобным было понятнее

Но вижу, что тебе непонятно на любом языке, хоч роcійською, хоч українською
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:46

  detroytred написав:
  pirat-d написав:ЛАД

Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно.
Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы

Так знайдіть й конкретно процитуйте такого прихильника Зе.
Це буде правильно та й справедливо.
Замість узагальнення всіх прихильників Зе.

Бо важко пригадати, що саме оті популістичні тези були масовими серед форумчан. Я не кажу, що їх не було. Може й були якісь поодинокі.

Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка))
(досі чомусь не застосовують українську).
І от їм дійсно мабуть принизливо було б це визнати.
Так що все відносно в цьому світі.


Не питання, якщо в цьому Ваше зауваження, я володiю рiрдною мовою. Залюбки користуюсь якщо співрозмовник підтримує. Спочатку розмова була на рюсіш, тому й моi запитання-вiдповiдi так що краще б себе потролили на рахунок "шашликів травневих" та мільярд дерев напередодні війни. Ну а якщо Ви заперечуєте тези, які я навів на рахунок базових заяв Зе - ну що робити якщо 73% в БРОНЕПОЕЗДЕ)) це наша бiль "мудрий нарiд", бачу Ви один з них :shock:
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:50

  Успіх написав:(хоч це не заважає мені підносити снаряди і запали до них)

І ми теж співпрацюємо з нашими дронами...
X...
Y...
Кутомір....
Снаряд фугасний/осколочний... заряд повний/уменшений... - постріл!


а как же заповедь Божья?
как можно было на такое решиться?
ведь снаряд всегда может попасть по невинным людям :-(
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:55

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:неправильно. Здавати треба було у березні. І свою і тещину :)

Я був дуже здивований, що Долярчику й озвучував, коли він у такі неспокійні часи брав котлован з поставкою колись там, коли був по той же ціні майже готовий. Що він виграв поверх, та програв у тому, що людина не завжди розуміє - ризики.
Зараз міг би отримувати шалені гроши, а так навіть незрозуміло, чи доживє забудовник до кінця війни і добудує взагалі.

Так ту чергу, що я мав брати на останньому (12му пов.) - ще тільки "на днях" мають здати!
Хоч мали її здати ще півроку тому!!!

То що тепер скажете?


1. Победи пуйло.
2. Возвращайся с фронта.
3. Начинай задавать вопросы, которые задавать нет смысла без выполнения пп1-2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами.
Ще раз
1 Просте встановлення блок постів на дорогах з кордону до Києва - як показав досвід дуже допомоглоб..
Але ..якби знати вчора що буде завтра..
2 Але є речі,які допомогли б точно , без привязки до поведінки Зеленського
а - це масовий перехід з УПЦ МП в ПЦУ
б - це масовий перехід на українську
в - це масовий бойкот партій шарія і опзж.....
І в цих підпунктах - винувате те населення ,яке цього не виконало...хоча розплата настала практично миттєво..і різні там ладівські не все так однозначно - відразу вдарили по харківській власності лада,його дітей,знайомих,сослуживців
3 Пояснення до п2
Вся справа в тому що пуйло це також не сферичний кінь у ваккумі...він також приймає рішення на основі данних які йому докладують..
От отримав він данні по переходам з УПЦ МП в ПЦУ - 400 храмів за каденції Порошенка...і 50 храмів за каденції Зеленського - думки пуйла - ВІРА значить за нього по в ПЦУ 5000 храмів в РПЦ 15000 храмів на території України
Так само, заплатив пуйло медведчуку з бойком і шарієм - ті відчитуються, наші виборці зустрінуть квітами...проаналізував пуйло а за ці партії проголосувало 20%...от він і захопив 20% території України...

Тепер ясно , що таке персональна відповідальність за свої рішення?
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:58

  барабашов написав:Успіх
Если ты работаешь на Д30/30А или раритете Д20 - ты работаешь по квадратам
Если тебе повезло и дали М777А - ты всё равно работаешь по квадратам но с дроном и техподдержкой через Старлинк с космосУ
Если тебе дадут Пион - квадрат всего лишь станет больше по площади
Я комбат, и поверь мне сносится всё в квадрате, и этом, и следующем…


Надеюсь, Долларчику не дадут Пион...оййййоо.
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:00

  vvbr написав:
  pirat-d написав:
Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?!
А Вы знаете какие мои надежды? :) Все то что Вы рассказываете звучит из любого утюга поддерживающего пороха. Знаете, я люблю объективность. Покажите мне все то что Вы написали от объективного источника?????
Западного источника???? Вот смотрите есть такое направление обучения риторики как доказательство одних и тех же событий с противоположной направленностью. Т.е одно и то же событие один и тот же человек представляет как положительное, так и отрицательное. Так вот все то что Вы здесь нарисовали можно обернуть против Пороха. И я бы мог это сделать, но нет смысла что то Вам доказывать. Что касается моих надежд. Здесь речь про экономические реформы. Он очень красиво про них рассказывал до избрания. :)


Что Вам ещё показать, когда Вас сама жизнь мордой об асфальт, а Вы божья роса... объективные источники ему... тьфу, в этом весь электорат Зе, как в ролике про свинособак "а ты докажи"... https://www.youtube.com/watch?v=sFLP3r7 ... vdokimenko
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:01

  uaprofi написав:
  Успіх написав:(хоч це не заважає мені підносити снаряди і запали до них)

І ми теж співпрацюємо з нашими дронами...
X...
Y...
Кутомір....
Снаряд фугасний/осколочний... заряд повний/уменшений... - постріл!


а как же заповедь Божья?
как можно было на такое решиться?
ведь снаряд всегда может попасть по невинным людям :-(

А як же Буча/Ірпінь?

Чи ви хочете, щоб мародери/гвалтівники і вам постукали у двері?

п.с.
Читайте вище - ми стараємось НЕ стріляти по містах/селах!(там інша бригада "акуратно" зачищає орків)
А от стрільнути по їхній техніці, чи по бліндажах піхоти орків - саме то! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара"


Пес Патрон сказав, що це не він, але точно якась с..ка!
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