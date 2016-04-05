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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1244124512461247>
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:27

  vvbr написав:
  pesikot написав:Херсон не взят настолько быстро ?
Ты хочешь это сказать ?

Вот и возникает вопрос, какого хрена Херсон был взят настолько быстро ?
Харьков не взят, Киев не взят, Чернигов не взят

Хотя уже 24.02 орки были и на окраинах Харькова, и на окраинах Чернигов

Задайся сам себе такими вопросами, а не наклеивай ярлыки
Т.е Вы хотите сказать что Харьков и Чернигов ценнее Зе-команде чем Херсон? :) Я думаю Вам тоже надо задаться этим вопросом. Что произошло под Херсоном нужно разбираться, после войны разбираться, а не повторять как мантру.

Потрібно зараз розбиратись!
Чому на другий день війни російські танки з білорусії - вже стояли під Києвом??????????

Щоб не було повторів - треба зараз з'ясувати.
Чому не було команди перерити лісові дороги на кордоні з білорусю??? Перекрити їх соснами, які ростуть поруч??? Замінувати завали і пристріляти їх гаубичними батареями??
За три-чотири дні - це можна зробити було.
Чому не було зроблено і хто винний????
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:34

  pirat-d написав:ЛАД

Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно.
Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы

Так знайдіть й конкретно процитуйте такого прихильника Зе.
Це буде правильно та й справедливо.
Замість узагальнення всіх прихильників Зе.

Бо важко пригадати, що саме оті популістичні тези були масовими серед форумчан. Я не кажу, що їх не було. Може й були якісь поодинокі.

Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка))
(досі чомусь не застосовують українську).
І от їм дійсно мабуть принизливо було б це визнати.
Так що все відносно в цьому світі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:39

  detroytred написав:
Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка))
(досі чомусь не застосовують українську).

Я пишу російською, чтобы тебе и тебе подобным было понятнее

Но вижу, что тебе непонятно на любом языке, хоч роcійською, хоч українською
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:46

  detroytred написав:
  pirat-d написав:ЛАД

Я просто хочу обыкновенной справедливости, услышать от сторонников Зе что они как минимум ошиблись с утверждениями: "война продолжается только потому что выгодна Порошенко". "достаточно просто перестать стрелять", "договоримся где-то по середине" - ВСЁ! можно ещё признать что "Армия, вера, мова" - имеют ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся, но это наверное для сторонников Зе совсем уж унизительно.
Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво и чести Вам не делает(( увы

Так знайдіть й конкретно процитуйте такого прихильника Зе.
Це буде правильно та й справедливо.
Замість узагальнення всіх прихильників Зе.

Бо важко пригадати, що саме оті популістичні тези були масовими серед форумчан. Я не кажу, що їх не було. Може й були якісь поодинокі.

Ну а стосовно, наприклад, мови, то я бачу, що дане "ключовое значение" не дійшло навіть до самих прихильників Порошенка))
(досі чомусь не застосовують українську).
І от їм дійсно мабуть принизливо було б це визнати.
Так що все відносно в цьому світі.


Не питання, якщо в цьому Ваше зауваження, я володiю рiрдною мовою. Залюбки користуюсь якщо співрозмовник підтримує. Спочатку розмова була на рюсіш, тому й моi запитання-вiдповiдi так що краще б себе потролили на рахунок "шашликів травневих" та мільярд дерев напередодні війни. Ну а якщо Ви заперечуєте тези, які я навів на рахунок базових заяв Зе - ну що робити якщо 73% в БРОНЕПОЕЗДЕ)) це наша бiль "мудрий нарiд", бачу Ви один з них :shock:
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами.
Ще раз
1 Просте встановлення блок постів на дорогах з кордону до Києва - як показав досвід дуже допомоглоб..
Але ..якби знати вчора що буде завтра..
2 Але є речі,які допомогли б точно , без привязки до поведінки Зеленського
а - це масовий перехід з УПЦ МП в ПЦУ
б - це масовий перехід на українську
в - це масовий бойкот партій шарія і опзж.....
І в цих підпунктах - винувате те населення ,яке цього не виконало...хоча розплата настала практично миттєво..і різні там ладівські не все так однозначно - відразу вдарили по харківській власності лада,його дітей,знайомих,сослуживців
3 Пояснення до п2
Вся справа в тому що пуйло це також не сферичний кінь у ваккумі...він також приймає рішення на основі данних які йому докладують..
От отримав він данні по переходам з УПЦ МП в ПЦУ - 400 храмів за каденції Порошенка...і 50 храмів за каденції Зеленського - думки пуйла - ВІРА значить за нього по в ПЦУ 5000 храмів в РПЦ 15000 храмів на території України
Так само, заплатив пуйло медведчуку з бойком і шарієм - ті відчитуються, наші виборці зустрінуть квітами...проаналізував пуйло а за ці партії проголосувало 20%...от він і захопив 20% території України...

Тепер ясно , що таке персональна відповідальність за свої рішення?
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:00

  vvbr написав:
  pirat-d написав:
Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?!
А Вы знаете какие мои надежды? :) Все то что Вы рассказываете звучит из любого утюга поддерживающего пороха. Знаете, я люблю объективность. Покажите мне все то что Вы написали от объективного источника?????
Западного источника???? Вот смотрите есть такое направление обучения риторики как доказательство одних и тех же событий с противоположной направленностью. Т.е одно и то же событие один и тот же человек представляет как положительное, так и отрицательное. Так вот все то что Вы здесь нарисовали можно обернуть против Пороха. И я бы мог это сделать, но нет смысла что то Вам доказывать. Что касается моих надежд. Здесь речь про экономические реформы. Он очень красиво про них рассказывал до избрания. :)


Что Вам ещё показать, когда Вас сама жизнь мордой об асфальт, а Вы божья роса... объективные источники ему... тьфу, в этом весь электорат Зе, как в ролике про свинособак "а ты докажи"... https://www.youtube.com/watch?v=sFLP3r7 ... vdokimenko
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:02

vvbr
Понятно
Ты и есть unicdima или такой же зелебобик

иначе б, ты проинорировал мой вопрос :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара"


Пес Патрон сказав, що це не він, але точно якась с..ка!
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:10

pirat-d
Справа не у тому володієте Ви чи ні. Справа у ключовому значенні просування Мови.
Ваша та ін. прихильників По відмова від застосування Мови на цих сторінках не має і не може! мати жодної причини --- якщо Мова " имеет ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся".

Тому й кажу, що схоже ПАП не зміг своїх прихильників переконати в ключовому значенні своїх тез.
Які ж тоді питання до інших???

З народом (тим паче, що український народ дійсно мудрий) треба працювати, відштовхуючись від того яким він є.
Тобто не міг ПАП перемогти сам, то треба було не топити, а допомогти грицям, юлям і т.д.
Якщо в Зе бачив катастрофу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара", ни одного объяснения, почему был так быстро захвачен Херсон.

Дві години тому розмовляв з бійцем ССО який боронив Херсон. З його слів Херсон здали і Маріупольський Азов, на жаль, також. Причому не якийсь там місцевий генерал, а на самому високому рівні, на самому високому ... Він з чотирма бійцями просто не знав куди з під Херсону було втікати, від танків, командування не було, рації мовчали, що творилося навкурги ніхто не знав ... з озброєння були лише автомати ... тобто там все було дуже погано.
Василь-Рівне
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