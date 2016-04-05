Додано: Нед 05 чер, 2022 19:57

ЛАД написав: Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами. Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами.

Ще раз1 Просте встановлення блок постів на дорогах з кордону до Києва - як показав досвід дуже допомоглоб..Але ..якби знати вчора що буде завтра..2 Але є речі,які допомогли б точно , без привязки до поведінки Зеленськогоа - це масовий перехід з УПЦ МП в ПЦУб - це масовий перехід на українськув - це масовий бойкот партій шарія і опзж.....І в цих підпунктах - винувате те населення ,яке цього не виконало...хоча розплата настала практично миттєво..і різні там ладівські не все так однозначно - відразу вдарили по харківській власності лада,його дітей,знайомих,сослуживців3 Пояснення до п2Вся справа в тому що пуйло це також не сферичний кінь у ваккумі...він також приймає рішення на основі данних які йому докладують..От отримав він данні по переходам з УПЦ МП в ПЦУ - 400 храмів за каденції Порошенка...і 50 храмів за каденції Зеленського - думки пуйла - ВІРА значить за нього по в ПЦУ 5000 храмів в РПЦ 15000 храмів на території УкраїниТак само, заплатив пуйло медведчуку з бойком і шарієм - ті відчитуються, наші виборці зустрінуть квітами...проаналізував пуйло а за ці партії проголосувало 20%...от він і захопив 20% території України...Тепер ясно , що таке персональна відповідальність за свої рішення?