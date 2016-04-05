RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12451246124712481249>
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:10

pirat-d
Справа не у тому володієте Ви чи ні. Справа у ключовому значенні просування Мови.
Ваша та ін. прихильників По відмова від застосування Мови на цих сторінках не має і не може! мати жодної причини --- якщо Мова " имеет ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся".

Тому й кажу, що схоже ПАП не зміг своїх прихильників переконати в ключовому значенні своїх тез.
Які ж тоді питання до інших???

З народом (тим паче, що український народ дійсно мудрий) треба працювати, відштовхуючись від того яким він є.
Тобто не міг ПАП перемогти сам, то треба було не топити, а допомогти грицям, юлям і т.д.
Якщо в Зе бачив катастрофу.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25132
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара", ни одного объяснения, почему был так быстро захвачен Херсон.

Дві години тому розмовляв з бійцем ССО який боронив Херсон. З його слів Херсон здали і Маріупольський Азов, на жаль, також. Причому не якийсь там місцевий генерал, а на самому високому рівні, на самому високому ... Він з чотирма бійцями просто не знав куди з під Херсону було втікати, від танків, командування не було, рації мовчали, що творилося навкурги ніхто не знав ... з озброєння були лише автомати ... тобто там все було дуже погано.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5612
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6223 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:19

За крок до перевороту думок©

  rjkz написав:1. Победи пуйло.
2. Возвращайся с фронта.
3. Начинай задавать вопросы, которые задавать нет смысла без выполнения пп1-2.

1. Обов'язково!
2. Постараюсь!
3. Так хотілось би наперед)) - щоб щось собі думати/планувати...
Коли людина собі щось думає/планує - то і життя ТРИВАЄ/ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!👍 :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 18.03.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:20

Успіх

не месть ли Вами движет?

Люди, которые творят против нас какое-то зло, являются орудиями дьявола. Они больше причиняют вреда себе, чем нам. Они не наши враги, а враги сами себе, а мы через них можем получить только повод к спасению и усовершенствованию. И так бывает всегда, когда против нас кто-то что-то замышляет.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 21.04.11
Подякував: 782 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:30

Все ж дуже просто!©

  uaprofi написав:не месть ли Вами движет?

Так все банально просто - я НЕ ХОЧУ, щоб у мої двері/до моєї дружини/дітей постукали вороги/кати/гвалтівники!
Тому їх потрібно стримати/знищити ще напів-дороги до свого дому!

Є інші варіанти?
- "просто перестати стріляти" - нажаль, НЕ діє :roll:
Стріляють по нас!
І чим менше ми по них стріляємо - тим більше вони стріляють по нас!!!

Ми ж не йдемо на їхню землю - ми обороняємо свою!!!!
Свою землю!
Свою країну!
Свою домівку!
Свою сім'ю!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 18.03.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:32

  budivelnik написав:[
2 Але є речі,які допомогли б точно , без привязки до поведінки Зеленського
а - це масовий перехід з УПЦ МП в ПЦУ
...
3 Пояснення до п2
Вся справа в тому що пуйло це також не сферичний кінь у ваккумі...він також приймає рішення на основі данних які йому докладують..
От отримав він данні по переходам з УПЦ МП в ПЦУ - 400 храмів за каденції Порошенка...і 50 храмів за каденції Зеленського - думки пуйла - ВІРА значить за нього по в ПЦУ 5000 храмів в РПЦ 15000 храмів на території України
...
Тепер ясно , що таке персональна відповідальність за свої рішення?


чесно кажучи, слабо розумію, вірніше зовсім не розумію, людей які в теперішній ситуації продовжують ходити в церкви рпц. де попи ретранслюють слова кирюхи і його поплічників. що ще має статися, щоб люди задумалися, що вони роблять щось не так? і чи цього, що є зараз, мало?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:З його слів Херсон здали і Маріупольський Азов, на жаль, також.

Які його версії - чому?
V2
4
 
Повідомлень: 7552
З нами з: 03.07.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1263 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Які його версії - чому?

Не дуже хочу тут роздмухувати зраду, якби не на часі, але маю і фото від нього, і відео. Після нашої перемоги оприлюдню. Я можу лише свою версію оприлюднити -24-26 лютого просто їм було не до Херсону, стояло завдання втримати Київ, а все решта було кинуте напризволяще, це моя думка, підкріплена його фактами. Всі ми пам'ятаємо ворожу ДРГ на швидкій допомозі яка вже була в урядовому кварталі Києва, навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5612
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6223 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:39

  uaprofi написав:Успіх

не месть ли Вами движет?

Люди, которые творят против нас какое-то зло, являются орудиями дьявола. Они больше причиняют вреда себе, чем нам. Они не наши враги, а враги сами себе, а мы через них можем получить только повод к спасению и усовершенствованию. И так бывает всегда, когда против нас кто-то что-то замышляет.


що за маячня? і що ви в такому випадку пропонуєте? "пєрєстать стрєлять"? (с)
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52

  ЛАД написав:Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне
Ой, а шо случилось?
Может быть, это всего-лишь потому, что любая претензия к Порошенко о войне немедленно бумерангом вернется обратно в той же самой формулировке? Разумеется, в такой ситуации гораздо выгоднее прикинуться ветошью, и забыть, что именно на почве этих обвинений Порошенко был отвергнут обществом. И теперь надо либо признавать, что обвинения были ложными и несправедливыми, либо уходить в отставку самому. Ладно, уходить во время войны не надо. Но надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались. А делать вид, что ничего не произошло, и "давайте забудем, никто же больше не обвиняет" - гнусное лицемерие.

Так что отвечайте, раз уж впряглись: Кто теперь наживается на войне? Можно ли просто перестать стрелять? Можно ли договориться где-то посередине, и где находится эта середина (впрочем, этот вопрос был актуален и тогда)?
M-Audio
 
Повідомлень: 2631
З нами з: 23.03.11
Подякував: 495 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12451246124712481249>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95957
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (252)
05.06.2022 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.