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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:10
pirat-d
Справа не у тому володієте Ви чи ні. Справа у ключовому значенні просування Мови.
Ваша та ін. прихильників По відмова від застосування Мови на цих сторінках не має і не може! мати жодної причини --- якщо Мова " имеет ключевое значение для страны, в чем мы сейчас убеждаемся".
Тому й кажу, що схоже ПАП не зміг своїх прихильників переконати в ключовому значенні своїх тез.
Які ж тоді питання до інших???
З народом (тим паче, що український народ дійсно мудрий) треба працювати, відштовхуючись від того яким він є.
Тобто не міг ПАП перемогти сам, то треба було не топити, а допомогти грицям, юлям і т.д.
Якщо в Зе бачив катастрофу.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:14
ЛАД написав:
Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара", ни одного объяснения, почему был так быстро захвачен Херсон.
Дві години тому розмовляв з бійцем ССО який боронив Херсон. З його слів Херсон здали і Маріупольський Азов, на жаль, також. Причому не якийсь там місцевий генерал, а на самому високому рівні, на самому високому ... Він з чотирма бійцями просто не знав куди з під Херсону було втікати, від танків, командування не було, рації мовчали, що творилося навкурги ніхто не знав ... з озброєння були лише автомати ... тобто там все було дуже погано.
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:19
rjkz написав:
1. Победи пуйло.
2. Возвращайся с фронта.
3. Начинай задавать вопросы, которые задавать нет смысла без выполнения пп1-2.
1. Обов'язково!
2. Постараюсь!
3. Так хотілось би наперед)) - щоб щось собі думати/планувати...
Коли людина собі щось думає/планує - то і життя ТРИВАЄ/ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!👍
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:20
Успіх
не месть ли Вами движет?
Люди, которые творят против нас какое-то зло, являются орудиями дьявола. Они больше причиняют вреда себе, чем нам. Они не наши враги, а враги сами себе, а мы через них можем получить только повод к спасению и усовершенствованию. И так бывает всегда, когда против нас кто-то что-то замышляет.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:30
uaprofi написав:
не месть ли Вами движет?
Так все банально просто - я НЕ ХОЧУ, щоб у мої двері/до моєї дружини/дітей постукали вороги/кати/гвалтівники!
Тому їх потрібно стримати/знищити ще напів-дороги до свого дому!
Є інші варіанти?
- "просто перестати стріляти" - нажаль, НЕ діє
Стріляють по нас!
І чим менше ми по них стріляємо - тим більше вони стріляють по нас!!!
Ми ж не йдемо на їхню землю - ми обороняємо свою!!!!
Свою землю!
Свою країну!
Свою домівку!
Свою сім'ю!!!
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:32
budivelnik написав:
[
2 Але є речі,які допомогли б точно , без привязки до поведінки Зеленського
а - це масовий перехід з УПЦ МП в ПЦУ
...
3 Пояснення до п2
Вся справа в тому що пуйло це також не сферичний кінь у ваккумі...він також приймає рішення на основі данних які йому докладують..
От отримав він данні по переходам з УПЦ МП в ПЦУ - 400 храмів за каденції Порошенка...і 50 храмів за каденції Зеленського - думки пуйла - ВІРА значить за нього по в ПЦУ 5000 храмів в РПЦ 15000 храмів на території України
...
Тепер ясно , що таке персональна відповідальність за свої рішення?
чесно кажучи, слабо розумію, вірніше зовсім не розумію, людей які в теперішній ситуації продовжують ходити в церкви рпц. де попи ретранслюють слова кирюхи і його поплічників. що ще має статися, щоб люди задумалися, що вони роблять щось не так? і чи цього, що є зараз, мало?
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:32
Василь-Рівне написав:
З його слів Херсон здали і Маріупольський Азов, на жаль, також.
Які його версії - чому?
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:34
V2 написав:
Які його версії - чому?
Не дуже хочу тут роздмухувати зраду, якби не на часі, але маю і фото від нього, і відео. Після нашої перемоги оприлюдню. Я можу лише свою версію оприлюднити -24-26 лютого просто їм було не до Херсону, стояло завдання втримати Київ, а все решта було кинуте напризволяще, це моя думка, підкріплена його фактами. Всі ми пам'ятаємо ворожу ДРГ на швидкій допомозі яка вже була в урядовому кварталі Києва, навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:39
uaprofi написав:Успіх
не месть ли Вами движет?
Люди, которые творят против нас какое-то зло, являются орудиями дьявола. Они больше причиняют вреда себе, чем нам. Они не наши враги, а враги сами себе, а мы через них можем получить только повод к спасению и усовершенствованию. И так бывает всегда, когда против нас кто-то что-то замышляет.
що за маячня? і що ви в такому випадку пропонуєте? "пєрєстать стрєлять"? (с)
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52
ЛАД написав:
Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне
Ой, а шо случилось?
Может быть, это всего-лишь потому, что любая претензия к Порошенко о войне немедленно бумерангом вернется обратно в той же самой формулировке? Разумеется, в такой ситуации гораздо выгоднее прикинуться ветошью, и забыть, что именно на почве этих обвинений Порошенко был отвергнут обществом. И теперь надо либо признавать, что обвинения были ложными и несправедливыми, либо уходить в отставку самому. Ладно, уходить во время войны не надо. Но надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались. А делать вид, что ничего не произошло, и "давайте забудем, никто же больше не обвиняет" - гнусное лицемерие.
Так что отвечайте, раз уж впряглись: Кто теперь наживается на войне? Можно ли просто перестать стрелять? Можно ли договориться где-то посередине, и где находится эта середина (впрочем, этот вопрос был актуален и тогда)?
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