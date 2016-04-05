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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 чер, 2022 21:04
M-Audio написав:
Но надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались
Це можуть робити лише сильні і чесні люди.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 21:10
M-Audio написав: ЛАД написав:
Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне
Ой, а шо случилось?
... надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались. А делать вид, что ничего не произошло, и "давайте забудем, никто же больше не обвиняет" - гнусное лицемерие.
Так что отвечайте, раз уж впряглись: Кто теперь наживается на войне? Можно ли просто перестать стрелять? Можно ли договориться где-то посередине, и где находится эта середина (впрочем, этот вопрос был актуален и тогда)?
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