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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Но надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались

Це можуть робити лише сильні і чесні люди.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 21:10

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне
Ой, а шо случилось?
... надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались. А делать вид, что ничего не произошло, и "давайте забудем, никто же больше не обвиняет" - гнусное лицемерие.

Так что отвечайте, раз уж впряглись: Кто теперь наживается на войне? Можно ли просто перестать стрелять? Можно ли договориться где-то посередине, и где находится эта середина (впрочем, этот вопрос был актуален и тогда)?


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