Це можуть робити лише сильні і чесні люди.
|
|
|
Додано: Нед 05 чер, 2022 21:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 чер, 2022 21:10
+100
Додано: Нед 05 чер, 2022 21:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По мере затягивания войны поиск виноватых в сложившейся ситуации будет всё более актуальным. Поэтому грызня между порохоботами и зелебобиками будет нарастать.
Додано: Нед 05 чер, 2022 21:48
Ви самі собі суперечите. То здали на самому високому рівні, то займатися було ніколи, бо ДРГ вже були в Київі. Ніхто там нічого не здавав. Просто в відмінку від Харкова та Чернігова в Херсоні не було кому командувати. Всі сдриснули. Деякі навіть напередодні. Що стосується Азова. Оставляти іх в оточеному місті була неперевершена дурня. Треба було виводити поки було можна. При чому по деяким чуткам оборонятись на Азовсталі запропонували самі азовці. Центральна влада помогти їм не могла. Навіть як би послала на допомогу якись підрозділи, то ті були б розгромлені ще на переході через голий степ.
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:07
якби не Марченко то з Миколаєвом могло бути те саме що й з Херсоном. А там й до Одеси було не далеко.
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:09
поезжайте в Израиль задвигать свою теорию
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:18
Откровенная ложь!
Приводил цифры, по-моему, вчера, не уменьшали.
После этого Вам вообще не стоило отвечать.
Но в отличие от песикота и пр. с Вами общался мало, не помню. Может быть Вы ещё в состоянии что-то понимать
Частично на ряд Ваших вопросов ответили detroytred и vvbr. Правильно ответили.
Порох конечно не святой, но чем он вам надежды не оправдал?!
Если бы да кабы во рту выросли грибы.
Если бы Россия не напала 24.02, то и сегодня не было войны.
А если бы не слегка ударили в тыл в 2014-15, а серьёзно вмешались, то мы бы уже давно имели бы границы даже не такие, как сегодня линия фронта. Харьков и не только уже тогда стали бы "народными республиками". Было бы очень весело.
Если для Вас томос такое уж историческое событие, которым "еще столетия гордиться будем", то, возможно, это у Вас не такой уж высокий интеллект? Эпоха религиозных войн давно прошла. Сегодня такими идеями вдохновляются разве что мусульманские экстремисты.
Тут часто пишут о том, что в России богатые только Москва и Питер, а остальная РФ...
Вам не кажется, что Вы несколько переоцениваете очереди в гипермаркетах?
И плохо знаете, как живёт бедная часть общества?
Вы из Киева?
На это Вам правильно ответил vvbr
Сегодня уже писал, может быть, и можно было договориться "посередине", но до начала войны то, что предлагалось в марте, большинство у нас не приняло бы, а сторонники Порошенко и более правые вовсю кричали бы о предательстве.
А что, должны были объявить военное положение? Его ВР приняла бы?
Или что должны были сделать?
Рассказывать, бегите все кто куда? Запад до начала войны беженцев не пустил бы.
Объявить мобилизацию? Не задумывались, почему мы до сих пор войну не объявили?
Сколько времени он там был? Хоть немного отдохнул перед войной. Можете быть уверены, что эти 3 месяца он работает немного больше Вас. Что изменилось бы, если бы сидели в Киеве?
Ну это уже совсем по-детски. Даже комментировать не хочу.
Другим дороги мешают, а Вам деревья?
Если этот лозунг имеет "ключевое значение" для Вас, то не надо расписываться за всю страну.
Кроме того, лозунг сам по себе ничего не значит. Гораздо важнее действия.
На этом для себя разговор закрываю.
Если хотите, перечитайте мой пост viewtopic.php?p=5442173#p5442173.
Разговор на эту тему в дальнейшем буду считать вражеской пропагандой и писать жалобы "за разжигание".
А если какая сука попытается учить меня патриотизму, то буду посылать вслед за русским кораблём.
Ответ Вам начал писать гораздо раньше, но тут были прилёты. 2 недалеко от меня, ооочень громко. По-моему было попадание в электроподстанцию, у нас в доме вырубился свет, к счастью ненадолго - выбило автоматы в доме. А потом родичи и друзья звонили проверяли, как у нас.
P.s. "Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво" - простите, но Вы меня с кем-то путаете. С мефалой? На прямые вопросы я отвечаю прямо. Потом меня за это и банят.
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Які ж ви далекі!!!
Раніше теж думали, що й епоха війн пройшла, а воно ось як буває!!!
Питання Томосу значно глибше! Це питання релігійної самоідентифікації українців, щоб ніякий "руzкий мир" не йшов рятувати, щоб ніякий московський поп не промивав мізки тим, що "єдіний народ" і тому подібне!!!
Тому, велике бачиться здалеку. І цю величну подію теж дано не всім зараз розгледіти!!!
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:26
Серьозно?
А на чому базується концепція РУСКОГО МІРА?
Чи не на православності росії...
А скільки Храмів РПЦ знаходиться в Україні?
офіційно для дурнів
Офіційний сайт: church.ua
Парафій: 12 374
Священиків: 12 456 (11 187 священиків, 776 дияконів)
А скільки всього храмів в РПЦ
для тих самих какая разніца
Парафій: 38649
Священиків: 40 514 штатних кліриків, включаючи 35 677 пресвітерів і 4837 дияконів
Офіційний сайт: patriarchia.ru/ua/
А що станеться якщо зі 38649 бідних відняти 12374 багатих?
А якщо до цих 12374 додати ще 7400 ПЦУ...
І в якій дупі буде РПЦ ?
Чи зможе пуйло тоді прикриватись російськім міром і москва= третій рим...
Це тобі хоч ясно?
Додано: Нед 05 чер, 2022 22:29
Вы ходите в церковь?
Слышите, что там говорят?
Интересуюсь, потому что никогда на службе не был и понятия не имею, что там говорят.
|