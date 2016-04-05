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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:35
pirat-d написав: M-Audio написав: ЛАД написав:
Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне
Ой, а шо случилось?
... надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались. А делать вид, что ничего не произошло, и "давайте забудем, никто же больше не обвиняет" - гнусное лицемерие.
Так что отвечайте, раз уж впряглись: Кто теперь наживается на войне? Можно ли просто перестать стрелять? Можно ли договориться где-то посередине, и где находится эта середина (впрочем, этот вопрос был актуален и тогда)?
щось прихильники ПАПи сьогодни збуджені...По полицям:1 Армія- до та на протязі на 30% -40% на волонтерах та добробатах.Котли вже позабували? При Зе щось поки котлів (с.б.) не трапилось..Перекрашені танки за мільон та катери з рефрежираторів теж забуваємо)) 2)Мова.Нема про що сперечатися.Більшість фракціі ЄС розмовляють на рюському.Закон прийняли ,але де життя...3)Віра:за томос боролися представники УПЦ років за 70 до ПАПи.Те,що дали при ньому- не збіг,а саме жест.Бо врем"я прийшло. І вишенька на торті- погугліть ,скільки літаків,хелікоптерів та ракет Україна продала за 2014-2019 роки.ПРОДаЛа,Карл!Бо самім не тре,а грошенятя тре...Задрали вже з НАЙКРАЩИМ Хетьманом. Пам"ятайте: ніколи раніше корпорація Рошен так динамічно не розвивалася,як при п"ятому президенті.Слава Україні!
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:41
ЛАД написав:
Если хотите, перечитайте мой пост viewtopic.php?p=5442173#p5442173.
Прийшов москальський солдат і згвалтував внучку Лада...
1 Чи можна наказати путіна за це?
Ні....Можна наказати тільки с солдата
2 Чи несе за це відповідальність путін?
Ні...він несе відповідальність за те що послав солдата....але не несе за саме гвалтування
3 Чи несе ЛАД відповідальність за згвалтування своєї внучки?
Так...., бо на підставі ладового голосування за ОПЗЖ чи Шарія і нейтральної позиції по діяльності РПЦ...путін прийняв рішення послати солдата в Україну....
Тому
Юридичної відповідальності за згвалтованих в Україні - лади не несуть...
А моральну -будуть нести все життя...
Якщо признають що були не праві...зявиться шанс що його правнучка вже не потрапить в ситуацію коли чужоземний воїн (який говорить на одній мові і ходить в одну церкву) - потрапить в сьогоднішню ситуацію..
Не признають - чим більше залишиться таких непризнавших - тим більша кількість їх нащадків буде вбита і згвалтована ордою.
Чи можна його за це наказати - ні.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:45
M-Audio написав: ЛАД написав:
Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне
Ой, а шо случилось?
Может быть, это всего-лишь потому, что любая претензия к Порошенко о войне немедленно бумерангом вернется обратно в той же самой формулировке? Разумеется, в такой ситуации гораздо выгоднее прикинуться ветошью, и забыть, что именно на почве этих обвинений Порошенко был отвергнут обществом. И теперь надо либо признавать, что обвинения были ложными и несправедливыми, либо уходить в отставку самому. Ладно, уходить во время войны не надо. Но надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались. А делать вид, что ничего не произошло, и "давайте забудем, никто же больше не обвиняет" - гнусное лицемерие.
Так что отвечайте, раз уж впряглись: Кто теперь наживается на войне? Можно ли просто перестать стрелять? Можно ли договориться где-то посередине, и где находится эта середина (впрочем, этот вопрос был актуален и тогда)?
На вопрос о причине проигрыша Порошенко уже отвечали - viewtopic.php?p=5442134#p5442134
и viewtopic.php?p=5442196#p5442196
- и это совсем не из-за войны.
Кто наживается, не знаю. Но уверен, что кто-нибудь да наживается. Так было всегда. Даже в блокадном Ленинграде.
Можно ли было договориться "посередине"? Уже писал сегодня, почитайте. Возможно, да.
Только эту "середину" вы бы не приняли.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:54
V2 написав: ЛАД написав:
Если для Вас томос такое уж историческое событие, которым "еще столетия гордиться будем", то, возможно, это у Вас не такой уж высокий интеллект? Эпоха религиозных войн давно прошла.
Які ж ви далекі!!!
Раніше теж думали, що й епоха війн пройшла, а воно ось як буває!!!
Питання Томосу значно глибше! Це питання релігійної самоідентифікації українців, щоб ніякий "руzкий мир" не йшов рятувати, щоб ніякий московський поп не промивав мізки тим, що "єдіний народ" і тому подібне!!!
Тому, велике бачиться здалеку. І цю величну подію теж дано не всім зараз розгледіти!!!
О том, что эпоха войн прошла никто не думал. В мире войны происходили и происходят постоянно. Уникальность нашей "только" в том, что она происходит в Европе
, а не где-то в Сирии. Риски перерастания в мировую несравнимо выше.
"Релігійна самоідентифікація"... Простите, в каком веке Вы живёте? В 21? Или в каком-нибудь 17?
Вы в Европу идёте или куда? В Европе об этом давно забыли. Спокойно живут и протестанты (разных толков), и католики, и англикане, и мусульмане,...
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