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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:45
M-Audio написав: ЛАД написав:
Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне
Ой, а шо случилось?
Может быть, это всего-лишь потому, что любая претензия к Порошенко о войне немедленно бумерангом вернется обратно в той же самой формулировке? Разумеется, в такой ситуации гораздо выгоднее прикинуться ветошью, и забыть, что именно на почве этих обвинений Порошенко был отвергнут обществом. И теперь надо либо признавать, что обвинения были ложными и несправедливыми, либо уходить в отставку самому. Ладно, уходить во время войны не надо. Но надо признать, извиниться, так же публично, как эти обвинения выдвигались. А делать вид, что ничего не произошло, и "давайте забудем, никто же больше не обвиняет" - гнусное лицемерие.
Так что отвечайте, раз уж впряглись: Кто теперь наживается на войне? Можно ли просто перестать стрелять? Можно ли договориться где-то посередине, и где находится эта середина (впрочем, этот вопрос был актуален и тогда)?
На вопрос о причине проигрыша Порошенко уже отвечали - viewtopic.php?p=5442134#p5442134
и viewtopic.php?p=5442196#p5442196
- и это совсем не из-за войны.
Кто наживается, не знаю. Но уверен, что кто-нибудь да наживается. Так было всегда. Даже в блокадном Ленинграде.
Можно ли было договориться "посередине"? Уже писал сегодня, почитайте. Возможно, да.
Только эту "середину" вы бы не приняли.
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:54
V2 написав: ЛАД написав:
Если для Вас томос такое уж историческое событие, которым "еще столетия гордиться будем", то, возможно, это у Вас не такой уж высокий интеллект? Эпоха религиозных войн давно прошла.
Які ж ви далекі!!!
Раніше теж думали, що й епоха війн пройшла, а воно ось як буває!!!
Питання Томосу значно глибше! Це питання релігійної самоідентифікації українців, щоб ніякий "руzкий мир" не йшов рятувати, щоб ніякий московський поп не промивав мізки тим, що "єдіний народ" і тому подібне!!!
Тому, велике бачиться здалеку. І цю величну подію теж дано не всім зараз розгледіти!!!
О том, что эпоха войн прошла никто не думал. В мире войны происходили и происходят постоянно. Уникальность нашей "только" в том, что она происходит в Европе
, а не где-то в Сирии. Риски перерастания в мировую несравнимо выше.
"Релігійна самоідентифікація"... Простите, в каком веке Вы живёте? В 21? Или в каком-нибудь 17?
Вы в Европу идёте или куда? В Европе об этом давно забыли. Спокойно живут и протестанты (разных толков), и католики, и англикане, и мусульмане,...
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 22:57
ЛАД написав:
Вы в Европу идёте или куда? В Европе об этом давно забыли.
Ми йдемо в Європу..але деякі 3,14дари -проти цього напрямку...
Але їхнє бажання нас не пустити-нам було б по барабану...якби не місцеві ..дари в квадраті
...яких..уть
, а вони все одно вякають - не все так одназначно...
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budivelnik
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:05
budivelnik написав: ЛАД написав:
Эпоха религиозных войн давно прошла.
Серьозно?
А на чому базується концепція РУСКОГО МІРА?
Чи не на православності росії...
Чи зможе пуйло тоді прикриватись російськім міром і москва= третій рим...
Нет.
Концепция русского мира Путина базируется совсем не на православии. Это только один из инструментов, причём не самый важный. Иначе он должен был бы отказаться от всех нехристианских народов в России, а их достаточно много.
А "первый Рим" и вовсе не был христианским. Это имперская
идея.
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:06
Бачу моє повідомлення про те що лади винуваті в гвалтуванні своїх внучок російськими солдатами - лади прочитали...їх заклинило і вони нажалілись...це нормально
В мене тільки питання
А навіщо було все повідомлення зносити?
Ну знесли б тільки ту частину де я прямо звинувачую лада в тому що він винуватий в згвалтуванні ЙОГО внучки...а все інше - залишили б там точно менше порушень ніж в постах совкофіла.
Я б взагалі його данні в СБУ передав..нехай перевірять , чим чорт не жартує.
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budivelnik
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:10
budivelnik написав:
Бачу моє повідомлення про те що лади винуваті в гвалтуванні своїх внучок російськими солдатами - лади прочитали...їх заклинило і вони нажалілись...це нормально
В мене тільки питання
А навіщо було все повідомлення зносити?
Ну знесли б тільки ту частину де я прямо звинувачую лада в тому що він винуватий в згвалтуванні ЙОГО внучки...а все інше - залишили б там точно менше порушень ніж в постах совкофіла.
Я б взагалі його данні в СБУ передав..нехай перевірять , чим чорт не жартує.
Нажалітися не встиг.
Добре, що знесли, бо хотів послати за кораблем.
Хоча і за це - viewtopic.php?p=5442277#p5442277
- можна було б.
P.s. Не заметил последнюю фразу. Таки надо - за кораблём.
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:16
Господа порохоботы!
Перечитайте ещё раз viewtopic.php?p=5442173#p5442173
и остановитесь.
У кого есть мозги.
Надоели.
Сидят в глубоком тылу и умничают.
И подумайте, с чем вы идёте в Европу.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 05 чер, 2022 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:17
ЛАД написав:
Таки надо - за кораблём.
Що тобі заважає - йди....
Хоча ні...
Бажаю тобі на голову подарунків від твої братів по мові і релігії...
При чому
Вважаю - чим скорше ти їх отримаєш - тим легше буде твоїм нащадкам ТУТ жити, бо від таких як ти - одні проблеми..які в десятках тисяч життів заключаються.
Чим швидше ви(не всьо так однозначно) передохнете - тим щасливіше будуть жити ваші внуки...як би не дивно це звучало
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:19
budivelnik
Сука.
Пусть меня забанят, но за такое ничего другого не заслуживаешь.
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ЛАД
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Додано: Нед 05 чер, 2022 23:25
ЛАД написав:
Концепция русского мира Путина базируется совсем не на православии.
Згадалося: "Штірліц ще ніколи не був так близький до провалу"
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