Тебе не забанять і не надійся..
Ти отримаєш те на що заслужив своїми московофільськими постами...а саме бомбу на голову від бурятів з дагестанцями...які не в курсі що релігійних воєн не має і не в курсі що пуйло не правий...вони просто заробляють свої 3000 баксів...а ти і такі як ти їх сюди покликали...тому
або самозабанся...пройди деросифікацію і де російкоміровізацію...
потім сходи в церкву РПЦ і прокляни всіх хто там гундяєва згадує в молитвах про многая літа...
і тільки тоді повертайся назад...чітко памятаючи що твій світогляд привів до сотень тисяч смертей в Україні.