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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1247124812491250
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 23:27

  ЛАД написав:budivelnik
Сука.
Пусть меня забанят, но за такое ничего другого не заслуживаешь.
Тебе не забанять і не надійся..
Ти отримаєш те на що заслужив своїми московофільськими постами...а саме бомбу на голову від бурятів з дагестанцями...які не в курсі що релігійних воєн не має і не в курсі що пуйло не правий...вони просто заробляють свої 3000 баксів...а ти і такі як ти їх сюди покликали...тому
або самозабанся...пройди деросифікацію і де російкоміровізацію...
потім сходи в церкву РПЦ і прокляни всіх хто там гундяєва згадує в молитвах про многая літа...
і тільки тоді повертайся назад...чітко памятаючи що твій світогляд привів до сотень тисяч смертей в Україні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 23:34

  ЛАД написав:budivelnik
Сука.
Пусть меня забанят, но за такое ничего другого не заслуживаешь.
Да не нервничайте. Я не вижу смысла Вашего спора. Вы уже кучу страниц что то пытаетесь доказать любителям пороха. Зачем оно Вам?
vvbr
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А сколько генералов РФ уже уничтожено кто то знает?
vvbr
 
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