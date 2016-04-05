|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 05 чер, 2022 23:27
ЛАД написав:budivelnik
Сука.
Пусть меня забанят, но за такое ничего другого не заслуживаешь.
Тебе не забанять і не надійся..
Ти отримаєш те на що заслужив своїми московофільськими постами...а саме бомбу на голову від бурятів з дагестанцями...які не в курсі що релігійних воєн не має і не в курсі що пуйло не правий...вони просто заробляють свої 3000 баксів...а ти і такі як ти їх сюди покликали...тому
або самозабанся...пройди деросифікацію і де російкоміровізацію...
потім сходи в церкву РПЦ і прокляни всіх хто там гундяєва згадує в молитвах про многая літа...
і тільки тоді повертайся назад...чітко памятаючи що твій світогляд привів до сотень тисяч смертей в Україні.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25768
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 2907 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 чер, 2022 23:34
ЛАД написав:budivelnik
Сука.
Пусть меня забанят, но за такое ничего другого не заслуживаешь.
Да не нервничайте. Я не вижу смысла Вашего спора. Вы уже кучу страниц что то пытаетесь доказать любителям пороха. Зачем оно Вам?
-
vvbr
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 26.05.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 чер, 2022 23:45
А сколько генералов РФ уже уничтожено кто то знает?
-
vvbr
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 26.05.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 чер, 2022 00:46
vvbr написав: Василь-Рівне написав: ЛАД написав:
Ни одной ссылки на "разминирование Чонгара", ни одного объяснения, почему был так быстро захвачен Херсон.
Дві години тому розмовляв з бійцем ССО який боронив Херсон. З його слів Херсон здали і Маріупольський Азов, на жаль, також. Причому не якийсь там місцевий генерал, а на самому високому рівні, на самому високому ... Він з чотирма бійцями просто не знав куди з під Херсону було втікати, від танків, командування не було, рації мовчали, що творилося навкурги ніхто не знав ... з озброєння були лише автомати ... тобто там все було дуже погано.
Ви самі собі суперечите. То здали на самому високому рівні, то займатися було ніколи, бо ДРГ вже були в Київі. Ніхто там нічого не здавав. Просто в відмінку від Харкова
та Чернігова в Херсоні не було кому командувати. Всі сдриснули. Деякі навіть напередодні. Що стосується Азова. Оставляти іх в оточеному місті була неперевершена дурня. Треба було виводити поки було можна. При чому по деяким чуткам оборонятись на Азовсталі запропонували самі азовці. Центральна влада помогти їм не могла. Навіть як би послала на допомогу якись підрозділи, то ті були б розгромлені ще на переході через голий степ.
Це у фсбешних тролів гугл-перекладач зламався ??
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1268 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 чер, 2022 00:48
vvbr написав:
А сколько генералов РФ уже уничтожено кто то знает?
А що, у вас на расєє розбіжності в статистиці між фсб та так званою армією ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1268 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 чер, 2022 01:59
ЛАД написав:
Кто наживается, не знаю. Но уверен, что кто-нибудь да наживается. Так было всегда. Даже в блокадном Ленинграде.
Ленинград никогда не бьіл блокадньім, то совковьій миф.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 06 чер, 2022 02:18
sergey_sryvkin написав: ЛАД написав:
Кто наживается, не знаю. Но уверен, что кто-нибудь да наживается. Так было всегда. Даже в блокадном Ленинграде.
Ленинград никогда не бьіл блокадньім, то совковьій миф.
Ещё один "историк".
У меня тётка чудом не умерла там от голода. И дочку после снятия блокады искала 1,5 года по Союзу.
А мне какой-то умник будет рассказывать о "мифах".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22432
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 чер, 2022 02:26
Читаю и удивляюсь.
Откуда столько злобности?
Нежели нельзя изливать свою ненависть на врага?
Или это опасно, на фронте и убить могут?
На своих, да ещё и на форуме, да сидя в тепле и уюте далеко от обстрелов, конечно, проще и безопаснее.
Все знают, что наш коллега yanyura
находится в оккупации в Херсонской области, где сейчас обрезали мобильную связь и интернет.
Хоть бы кто-то выразил беспокойство.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22432
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 06 чер, 2022 02:42
prodigy написав:
[ т.е потери 30-40(Сіверськодонецьк) это вполне много для маленького города
Немає такого міста
Сєвєродонецьк.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 06 чер, 2022 02:47
ЛАД написав: sergey_sryvkin написав: ЛАД написав:
Кто наживается, не знаю. Но уверен, что кто-нибудь да наживается. Так было всегда. Даже в блокадном Ленинграде.
Ленинград никогда не бьіл блокадньім, то совковьій миф.
Ещё один "историк".
У меня тётка чудом не умерла там от голода. И дочку после снятия блокады искала 1,5 года по Союзу.
А мне какой-то умник будет рассказывать о "мифах".
Не бьіло там никакой блокадьі. Просто совок. То, что вашу тетку не кормили, а сестру увезли куда попало, не подразумевает никаких блокад. Термин лишь отмазка, учите историю...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|95970
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|453513
|
|
|1
|3038
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|