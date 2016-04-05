heineken написав:1 Армія- до та на протязі на 30% -40% на волонтерах та добробатах.Котли вже позабували? При Зе щось поки котлів (с.б.) не трапилось..Перекрашені танки за мільон та катери з рефрежираторів теж забуваємо)) 2)Мова.Нема про що сперечатися.Більшість фракціі ЄС розмовляють на рюському.Закон прийняли ,але де життя...3)Віра:за томос боролися представники УПЦ років за 70 до ПАПи.Те,що дали при ньому- не збіг,а саме жест.Бо врем"я прийшло. І вишенька на торті- погугліть ,скільки літаків,хелікоптерів та ракет Україна продала за 2014-2019 роки.ПРОДаЛа,Карл!Бо самім не тре,а грошенятя тре...Задрали вже з НАЙКРАЩИМ Хетьманом. Пам"ятайте: ніколи раніше корпорація Рошен так динамічно не розвивалася,як при п"ятому президенті.Слава Україні!
1. Ну якщо Марік не котел то я вже й не знаю що казати... А що тоді котел? Це коли влада вам дозволить його котлом назвати?
2. А ви хотіли щоб за помахом чарівної палички всі заговорили відразу українською? Це процес. І починається він з Законів. А що зелені зробили для мови не нагадаєте?
3. Може й просто час прийшов а може й ні - це все теорії. Той самий ющ також колотився з томосом - і не дали. При пороху дали. І це залишиться історичним фактом. Все інше - фантазії.
і вишенька на торт - потрібно рахувати не скільки продали за кордон (бо це дійсно кошти для держави) а скільки придбала наша армія. наприклад скільки стугн купили при порошенкові та при зеленському. скільки ракет для вільхи купили при порошенкові та при зеленському. літаків, гелікоптерів і т.д. якщо ви вирішили порівнювати.