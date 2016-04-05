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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 чер, 2022 03:49
heineken написав:
1 Армія- до та на протязі на 30% -40% на волонтерах та добробатах.Котли вже позабували? При Зе щось поки котлів (с.б.) не трапилось..Перекрашені танки за мільон та катери з рефрежираторів теж забуваємо)) 2)Мова.Нема про що сперечатися.Більшість фракціі ЄС розмовляють на рюському.Закон прийняли ,але де життя...3)Віра:за томос боролися представники УПЦ років за 70 до ПАПи.Те,що дали при ньому- не збіг,а саме жест.Бо врем"я прийшло. І вишенька на торті- погугліть ,скільки літаків,хелікоптерів та ракет Україна продала за 2014-2019 роки.ПРОДаЛа,Карл!Бо самім не тре,а грошенятя тре...Задрали вже з НАЙКРАЩИМ Хетьманом. Пам"ятайте: ніколи раніше корпорація Рошен так динамічно не розвивалася,як при п"ятому президенті.Слава Україні!
1. Ну якщо Марік не котел то я вже й не знаю що казати... А що тоді котел? Це коли влада вам дозволить його котлом назвати?
2. А ви хотіли щоб за помахом чарівної палички всі заговорили відразу українською? Це процес. І починається він з Законів. А що зелені зробили для мови не нагадаєте?
3. Може й просто час прийшов а може й ні - це все теорії. Той самий ющ також колотився з томосом - і не дали. При пороху дали. І це залишиться історичним фактом. Все інше - фантазії.
і вишенька на торт - потрібно рахувати не скільки продали за кордон (бо це дійсно кошти для держави) а скільки придбала наша армія. наприклад скільки стугн купили при порошенкові та при зеленському. скільки ракет для вільхи купили при порошенкові та при зеленському. літаків, гелікоптерів і т.д. якщо ви вирішили порівнювати.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 05:44
budivelnik написав:
Серьозно?
А на чому базується концепція РУСКОГО МІРА?
Чи не на православності росії...
Вы наверное судите по Галичине, где весьма велика роль церкви в жизни людей.
Но ни Россия, ни Украина восточнее Збруча не являются шибко религиозными обществами. Поэтому идеологическая роль церкви очень слабая. Большинство если и ходит в храмы, то по праздникам, причем многие даже не в курсе, к какому патриархату относится их парафия.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 06:16
ЛАД написав: sergey_sryvkin написав: ЛАД написав:
Кто наживается, не знаю. Но уверен, что кто-нибудь да наживается. Так было всегда. Даже в блокадном Ленинграде.
Ленинград никогда не бьіл блокадньім, то совковьій миф.
Ещё один "историк".
У меня тётка чудом не умерла там от голода. И дочку после снятия блокады искала 1,5 года по Союзу.
А мне какой-то умник будет рассказывать о "мифах".
Чому тебе так парить російська історія сторічної давності?
Все шукаєш "хароших рускіх", ватан?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 06:20
budivelnik написав:
Бачу моє повідомлення про те що лади винуваті в гвалтуванні своїх внучок російськими солдатами - лади прочитали...їх заклинило і вони нажалілись...це нормально
В мене тільки питання
А навіщо було все повідомлення зносити?
Ну знесли б тільки ту частину де я прямо звинувачую лада в тому що він винуватий в згвалтуванні ЙОГО внучки...а все інше - залишили б там точно менше порушень ніж в постах совкофіла.
Я б взагалі його данні в СБУ передав..нехай перевірять , чим чорт не жартує.
Модератори дійсно не борються з ватніками.
Події 2014 та 2022 - нічого не навчили людей,які мають відношення до інформаційної безпеки та контрпропаганди.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 06:24
budivelnik написав: ЛАД написав:
Эпоха религиозных войн давно прошла.
Серьозно?
А на чому базується концепція РУСКОГО МІРА?
Чи не на православності росії...
А скільки Храмів РПЦ знаходиться в Україні?
офіційно для дурнів
Офіційний сайт: church.ua
Парафій: 12 374
Священиків: 12 456 (11 187 священиків, 776 дияконів)
А скільки всього храмів в РПЦ
для тих самих какая разніца
Парафій: 38649
Священиків: 40 514 штатних кліриків, включаючи 35 677 пресвітерів і 4837 дияконів
Офіційний сайт: patriarchia.ru/ua/
А що станеться якщо зі 38649 бідних відняти 12374 багатих?
А якщо до цих 12374 додати ще 7400 ПЦУ...
І в якій дупі буде РПЦ ?
Чи зможе пуйло тоді прикриватись російськім міром і москва= третій рим...
Це тобі хоч ясно?
Ватніки прозрівають лише тоді, коли до них приходять "хароші рускіє". Гвалтують, мародерять і вбивають на окупованих територіях.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 06:36
ЛАД написав: sergey_sryvkin написав:
Ленинград никогда не бьіл блокадньім, то совковьій миф.
Ещё один "историк".
У меня тётка чудом не умерла там от голода. И дочку после снятия блокады искала 1,5 года по Союзу.
А мне какой-то умник будет рассказывать о "мифах".
тітка казала усіх пітерських пацюків з голодухи поїли,бо таки блокада,але взимку був шлях Ладогою
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