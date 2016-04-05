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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1247124812491250
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:[ т.е потери 30-40(Сіверськодонецьк) это вполне много для маленького города

Немає такого міста
Сєвєродонецьк.
Це якраз цого історична назва
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:ЛАД написав:P.s. "Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво" - простите, но Вы меня с кем-то путаете. С мефалой? На прямые вопросы я отвечаю прямо. Потом меня за это и банят.


т.е. я не ответил прямо на ваш тупой вопрос про 15-20% так как вообще не заводил речь на эту тему и вы уже решили меня просклонять? или я должен был спешить отвечать вам откуда я? так персональную информацию говорят не по требованию а если считают нужным ее озвучить.
вы часом уроки пропаганды не брали у соловьева? вы просто красавчик смотрю по теме передернуть.
или вас задело что я не козырнул на ваш вопрос? так мы не в конторе если вы забылись на секундочку.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 09:00

  uaprofi написав:
  Успіх написав:(хоч це не заважає мені підносити снаряди і запали до них)

І ми теж співпрацюємо з нашими дронами...
X...
Y...
Кутомір....
Снаряд фугасний/осколочний... заряд повний/уменшений... - постріл!


а как же заповедь Божья?
как можно было на такое решиться?
ведь снаряд всегда может попасть по невинным людям :-(

Какие ещё там заповеди????
Сатана с нами и Торнадо с Абальмазом и Цукуром наши вестники апокалипсиса!
Только посадив русскую свинку на бутылку и ударив членом по лбу мы сможем написать у них на лбу “Ukrainian” как даги РосАрмии
А Успиху/Доллярчику - главное шоб ты бронебойные не подавал и не было команды «танки справа!» или ещё хуже «танки шесть часов!!!»
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