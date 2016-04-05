Це якраз цого історична назва
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 чер, 2022 08:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
т.е. я не ответил прямо на ваш тупой вопрос про 15-20% так как вообще не заводил речь на эту тему и вы уже решили меня просклонять? или я должен был спешить отвечать вам откуда я? так персональную информацию говорят не по требованию а если считают нужным ее озвучить.
вы часом уроки пропаганды не брали у соловьева? вы просто красавчик смотрю по теме передернуть.
или вас задело что я не козырнул на ваш вопрос? так мы не в конторе если вы забылись на секундочку.
Додано: Пон 06 чер, 2022 09:00
Какие ещё там заповеди????
Сатана с нами и Торнадо с Абальмазом и Цукуром наши вестники апокалипсиса!
Только посадив русскую свинку на бутылку и ударив членом по лбу мы сможем написать у них на лбу “Ukrainian” как даги РосАрмии
А Успиху/Доллярчику - главное шоб ты бронебойные не подавал и не было команды «танки справа!» или ещё хуже «танки шесть часов!!!»
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