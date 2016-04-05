Додано: Пон 06 чер, 2022 08:32

:ЛАД написав: P.s. "Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво" - простите, но Вы меня с кем-то путаете. С мефалой? На прямые вопросы я отвечаю прямо. Потом меня за это и банят.

т.е. я не ответил прямо на ваш тупой вопрос про 15-20% так как вообще не заводил речь на эту тему и вы уже решили меня просклонять? или я должен был спешить отвечать вам откуда я? так персональную информацию говорят не по требованию а если считают нужным ее озвучить.вы часом уроки пропаганды не брали у соловьева? вы просто красавчик смотрю по теме передернуть.или вас задело что я не козырнул на ваш вопрос? так мы не в конторе если вы забылись на секундочку.