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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1247124812491250
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:[ т.е потери 30-40(Сіверськодонецьк) это вполне много для маленького города

Немає такого міста
Сєвєродонецьк.
Це якраз цого історична назва
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:ЛАД написав:P.s. "Вы же продолжаете упорно отрицать очевидное и как уж на сковородке выгибаться, уводить в сторону обсуждение, уходить от прямых вопросов... не красиво" - простите, но Вы меня с кем-то путаете. С мефалой? На прямые вопросы я отвечаю прямо. Потом меня за это и банят.


т.е. я не ответил прямо на ваш тупой вопрос про 15-20% так как вообще не заводил речь на эту тему и вы уже решили меня просклонять? или я должен был спешить отвечать вам откуда я? так персональную информацию говорят не по требованию а если считают нужным ее озвучить.
вы часом уроки пропаганды не брали у соловьева? вы просто красавчик смотрю по теме передернуть.
или вас задело что я не козырнул на ваш вопрос? так мы не в конторе если вы забылись на секундочку.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 09:00

  uaprofi написав:
  Успіх написав:(хоч це не заважає мені підносити снаряди і запали до них)

І ми теж співпрацюємо з нашими дронами...
X...
Y...
Кутомір....
Снаряд фугасний/осколочний... заряд повний/уменшений... - постріл!


а как же заповедь Божья?
как можно было на такое решиться?
ведь снаряд всегда может попасть по невинным людям :-(

Какие ещё там заповеди????
Сатана с нами и Торнадо с Абальмазом и Цукуром наши вестники апокалипсиса!
Только посадив русскую свинку на бутылку и ударив членом по лбу мы сможем написать у них на лбу “Ukrainian” как даги РосАрмии
А Успиху/Доллярчику - главное шоб ты бронебойные не подавал и не было команды «танки справа!» или ещё хуже «танки шесть часов!!!»
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:twisted:
  Василь-Рівне написав:навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном

Не було плану оборони міста перед війною. Була у місті купа клоунів-воєнпенсів (до речі бездарних і нічого не вміючих) , які пиляли допомогу від волонтерів та бухали, одягнув форму. Були ще зелені хлопці з горящими очимами. Але теж не навчені. І не було організатора толкового.
Пенси розбіглись, вони йшли за надбавкою до пенсії ще перед війною, а не воювати "якщо почнеться війна". Молоді і зелені загинули, кинуті напризволяще. Бо елементарної тактики стрілкового бою не читали ніколи, а скерувати не було кому.


Нажаль, я впевнений, ситуація , трапись це все зараз, майже б повторилась. Нема до сих пір між держкордоном і умовним Черніговом (Києвом) підготовлених десятків (сотень) місць для засад. Щоб колони не йшли маршом. Нема схронів з протитанковою зброєю та мінами. Хоча в кожному селі є з десяток патріотів, які хотіли б (сидячи обов'язково дома!!!) влаштовувати засади між селами в лісах. Якби їх навчили та в час Ч дали координати схованок зі зброєю.
Поспілкувався зі знайомими з Чернігівщини. В лютому кілька десятків рашистских бензовозів збились з шляху і стояли день в селі. Колоною. Ніхто не осмілився щось кинути в них, бо зразу б черга була в спину. Проте з 200-300 метрів з РПГ багато б хто шмальнув і тікати. Але де ті РПГ?

  барабашов написав:Какие ещё там заповеди

Не звертайте увагу. То давній троль, неадекват. Будь-яка тема, яку він торкається, показує, що він ні в чому не profi. Пусте місце.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами.
За 2 года Зеленский не мог сильно улучшить готовность армии и страны к войне. И Порошенко тоже не смог бы.

Не треба вірити чи не вірити - треба готуватись до потенційних загроз. Якщо анонім телефонує на 102 і каже, що школа замінована, то дітей евакуюють, школу перевіряють, а не розповідають, що все це фейк для підриву економіки. Якщо до тебе приїжджає директор ЦРУ, в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики. На те ти і державна особа, щоб робити те, що потрібно, навіть якщо ти в це не дуже віриш.
Так само і з переозброєнням. Ящо ти хворий на порохоманію, то повісь у себе ненавісний портрет, і кидай в нього дротики, а не зупиняй військові програми попередників.
Але якщо ти живеш в своєму фантазійному світі, де злий барига почав війну, а підступні піндоси розганяють зраду, щоб підірвати нашу економіку, то маємо те , що маємо...
P.S. Фіни теж робили масло замість зброї, але оборонну лінію побудували, евакуацію і мобілізацію провели вчасно, так і втрати були відповідно меншими, ніж в агресора, а особливо цивільних.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:31

  maxprofit написав:Це у фсбешних тролів гугл-перекладач зламався ??
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:38

  lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:00

  vvbr написав:
  lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?

Тому що не до мене приїжджав заморський гість з відповідною інформацією. Так питання і без мене в Раді були, і пропозиції, але перемогло рейтингове Велике Будівництво.
Як зараз люблять казати - не на часі, після війни. Головне, щоб цей час взагалі колись почався, коли хоч якісь владні помилки визнають. Боюсь, що таке буде тільки у вищезгаданому фантазійному світі.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:03

  vvbr написав:
  lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?
Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись..
1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку...
2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні...
Питання в тому
Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?
budivelnik
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