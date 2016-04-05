Це якраз цого історична назва
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 чер, 2022 08:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
т.е. я не ответил прямо на ваш тупой вопрос про 15-20% так как вообще не заводил речь на эту тему и вы уже решили меня просклонять? или я должен был спешить отвечать вам откуда я? так персональную информацию говорят не по требованию а если считают нужным ее озвучить.
вы часом уроки пропаганды не брали у соловьева? вы просто красавчик смотрю по теме передернуть.
или вас задело что я не козырнул на ваш вопрос? так мы не в конторе если вы забылись на секундочку.
Додано: Пон 06 чер, 2022 09:00
Какие ещё там заповеди????
Сатана с нами и Торнадо с Абальмазом и Цукуром наши вестники апокалипсиса!
Только посадив русскую свинку на бутылку и ударив членом по лбу мы сможем написать у них на лбу “Ukrainian” как даги РосАрмии
А Успиху/Доллярчику - главное шоб ты бронебойные не подавал и не было команды «танки справа!» или ещё хуже «танки шесть часов!!!»
Додано: Пон 06 чер, 2022 09:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не було плану оборони міста перед війною. Була у місті купа клоунів-воєнпенсів (до речі бездарних і нічого не вміючих) , які пиляли допомогу від волонтерів та бухали, одягнув форму. Були ще зелені хлопці з горящими очимами. Але теж не навчені. І не було організатора толкового.
Пенси розбіглись, вони йшли за надбавкою до пенсії ще перед війною, а не воювати "якщо почнеться війна". Молоді і зелені загинули, кинуті напризволяще. Бо елементарної тактики стрілкового бою не читали ніколи, а скерувати не було кому.
Нажаль, я впевнений, ситуація , трапись це все зараз, майже б повторилась. Нема до сих пір між держкордоном і умовним Черніговом (Києвом) підготовлених десятків (сотень) місць для засад. Щоб колони не йшли маршом. Нема схронів з протитанковою зброєю та мінами. Хоча в кожному селі є з десяток патріотів, які хотіли б (сидячи обов'язково дома!!!) влаштовувати засади між селами в лісах. Якби їх навчили та в час Ч дали координати схованок зі зброєю.
Поспілкувався зі знайомими з Чернігівщини. В лютому кілька десятків рашистских бензовозів збились з шляху і стояли день в селі. Колоною. Ніхто не осмілився щось кинути в них, бо зразу б черга була в спину. Проте з 200-300 метрів з РПГ багато б хто шмальнув і тікати. Але де ті РПГ?
Не звертайте увагу. То давній троль, неадекват. Будь-яка тема, яку він торкається, показує, що він ні в чому не profi. Пусте місце.
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не треба вірити чи не вірити - треба готуватись до потенційних загроз. Якщо анонім телефонує на 102 і каже, що школа замінована, то дітей евакуюють, школу перевіряють, а не розповідають, що все це фейк для підриву економіки. Якщо до тебе приїжджає директор ЦРУ, в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики. На те ти і державна особа, щоб робити те, що потрібно, навіть якщо ти в це не дуже віриш.
Так само і з переозброєнням. Ящо ти хворий на порохоманію, то повісь у себе ненавісний портрет, і кидай в нього дротики, а не зупиняй військові програми попередників.
Але якщо ти живеш в своєму фантазійному світі, де злий барига почав війну, а підступні піндоси розганяють зраду, щоб підірвати нашу економіку, то маємо те , що маємо...
P.S. Фіни теж робили масло замість зброї, але оборонну лінію побудували, евакуацію і мобілізацію провели вчасно, так і втрати були відповідно меншими, ніж в агресора, а особливо цивільних.
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:31
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:38
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:00
Тому що не до мене приїжджав заморський гість з відповідною інформацією. Так питання і без мене в Раді були, і пропозиції, але перемогло рейтингове Велике Будівництво.
Як зараз люблять казати - не на часі, після війни. Головне, щоб цей час взагалі колись почався, коли хоч якісь владні помилки визнають. Боюсь, що таке буде тільки у вищезгаданому фантазійному світі.
Додано: Пон 06 чер, 2022 11:03
Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись..
1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку...
2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні...
Питання в тому
Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?
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