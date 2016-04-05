Додано: Пон 06 чер, 2022 09:47

Василь-Рівне написав: навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном

барабашов написав: Какие ещё там заповеди Какие ещё там заповеди

Не було плану оборони міста перед війною. Була у місті купа клоунів-воєнпенсів (до речі бездарних і нічого не вміючих) , які пиляли допомогу від волонтерів та бухали, одягнув форму. Були ще зелені хлопці з горящими очимами. Але теж не навчені. І не було організатора толкового.Пенси розбіглись, вони йшли за надбавкою до пенсії ще перед війною, а не воювати "якщо почнеться війна". Молоді і зелені загинули, кинуті напризволяще. Бо елементарної тактики стрілкового бою не читали ніколи, а скерувати не було кому.Нажаль, я впевнений, ситуація , трапись це все зараз, майже б повторилась. Нема до сих пір між держкордоном і умовним Черніговом (Києвом) підготовлених десятків (сотень) місць для засад. Щоб колони не йшли маршом. Нема схронів з протитанковою зброєю та мінами. Хоча в кожному селі є з десяток патріотів, які хотіли б (сидячи обов'язково дома!!!) влаштовувати засади між селами в лісах. Якби їх навчили та в час Ч дали координати схованок зі зброєю.Поспілкувався зі знайомими з Чернігівщини. В лютому кілька десятків рашистских бензовозів збились з шляху і стояли день в селі. Колоною. Ніхто не осмілився щось кинути в них, бо зразу б черга була в спину. Проте з 200-300 метрів з РПГ багато б хто шмальнув і тікати. Але де ті РПГ?Не звертайте увагу. То давній троль, неадекват. Будь-яка тема, яку він торкається, показує, що він ні в чому не profi. Пусте місце.