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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1249125012511252>
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:twisted:
  Василь-Рівне написав:навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном

Не було плану оборони міста перед війною. Була у місті купа клоунів-воєнпенсів (до речі бездарних і нічого не вміючих) , які пиляли допомогу від волонтерів та бухали, одягнув форму. Були ще зелені хлопці з горящими очимами. Але теж не навчені. І не було організатора толкового.
Пенси розбіглись, вони йшли за надбавкою до пенсії ще перед війною, а не воювати "якщо почнеться війна". Молоді і зелені загинули, кинуті напризволяще. Бо елементарної тактики стрілкового бою не читали ніколи, а скерувати не було кому.


Нажаль, я впевнений, ситуація , трапись це все зараз, майже б повторилась. Нема до сих пір між держкордоном і умовним Черніговом (Києвом) підготовлених десятків (сотень) місць для засад. Щоб колони не йшли маршом. Нема схронів з протитанковою зброєю та мінами. Хоча в кожному селі є з десяток патріотів, які хотіли б (сидячи обов'язково дома!!!) влаштовувати засади між селами в лісах. Якби їх навчили та в час Ч дали координати схованок зі зброєю.
Поспілкувався зі знайомими з Чернігівщини. В лютому кілька десятків рашистских бензовозів збились з шляху і стояли день в селі. Колоною. Ніхто не осмілився щось кинути в них, бо зразу б черга була в спину. Проте з 200-300 метрів з РПГ багато б хто шмальнув і тікати. Але де ті РПГ?

  барабашов написав:Какие ещё там заповеди

Не звертайте увагу. То давній троль, неадекват. Будь-яка тема, яку він торкається, показує, що він ні в чому не profi. Пусте місце.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами.
За 2 года Зеленский не мог сильно улучшить готовность армии и страны к войне. И Порошенко тоже не смог бы.

Не треба вірити чи не вірити - треба готуватись до потенційних загроз. Якщо анонім телефонує на 102 і каже, що школа замінована, то дітей евакуюють, школу перевіряють, а не розповідають, що все це фейк для підриву економіки. Якщо до тебе приїжджає директор ЦРУ, в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики. На те ти і державна особа, щоб робити те, що потрібно, навіть якщо ти в це не дуже віриш.
Так само і з переозброєнням. Ящо ти хворий на порохоманію, то повісь у себе ненавісний портрет, і кидай в нього дротики, а не зупиняй військові програми попередників.
Але якщо ти живеш в своєму фантазійному світі, де злий барига почав війну, а підступні піндоси розганяють зраду, щоб підірвати нашу економіку, то маємо те , що маємо...
P.S. Фіни теж робили масло замість зброї, але оборонну лінію побудували, евакуацію і мобілізацію провели вчасно, так і втрати були відповідно меншими, ніж в агресора, а особливо цивільних.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:31

  maxprofit написав:Це у фсбешних тролів гугл-перекладач зламався ??
Передивіться фільм "тупий, ще тупіше":) Хоча на крадїю і шапка горить.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:38

  lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?
vvbr
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:00

  vvbr написав:
  lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?

Тому що не до мене приїжджав заморський гість з відповідною інформацією. Так питання і без мене в Раді були, і пропозиції, але перемогло рейтингове Велике Будівництво.
Як зараз люблять казати - не на часі, після війни. Головне, щоб цей час взагалі колись почався, коли хоч якісь владні помилки визнають. Боюсь, що таке буде тільки у вищезгаданому фантазійному світі.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:03

  vvbr написав:
  lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?
Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись..
1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку...
2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні...
Питання в тому
Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:38

«Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна», – застерігає Порошенко.

05 грудня 2021, 20:43
Тобто навіть Порошенко чітко та однозначно визначає, що "Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! "
Лише констатує, що ситуація серйозніша, небезпека реальна, що "Але Володимир Путін хоче піти ще далі.", лише сила може його зупинити --- так це відомо з 2014.

Тобто навіть попри "Як повідомляє американське видання The Washington Post, американська розвідка дійшла висновку, що Кремль розробляє вторгнення в Україну одразу за кількома напрямками, з кількістю військ, яка може сягати 175 тисяч військових." та іншу інформацію від партнерів про вторгнення навіть сам Порошенко чітко визначає:
"Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також!"
Тільки лише додає, що "Однак цього разу все ще серйозніше."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 94894.html

Це не знімає відповідальності з діючої влади, але показує, що мала вона все ж таки підстави для помилки. А не свідомо ігнорувала 100% ймовірність нападу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:47

  vvbr написав:А сколько генералов РФ уже уничтожено кто то знает?

Ще плюс один))
Тобто навіть за рашоінфо четвертий.

" В Україні під час боїв біля селища Миколаївка на Луганщині загинув генерал-майор російської армії Роман Кутузов. Про це повідомили кілька російських сайтів, а також кореспондент російської державної ВДТРК Олександр Сладков, який раніше відзначився кількома фейками щодо війни в Україні.

Як стверджує Сладков, Кутузов – «четвертий російський генерал, який загинув у бою».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-hen ... 84489.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:05

  detroytred написав:
Це не знімає відповідальності з діючої влади, але показує, що мала вона все ж таки підстави для помилки. А не свідомо ігнорувала 100% ймовірність нападу.


21 листопада Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times Уточнив кількість російських військових на кордоні – 92 тисячі, спрогнозував наступ Росії у січні-лютому 2022 року. За його словами, атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові удари на сході, десантні напади в Одесі та Маріуполі та менше вторгнення через Білорусь. «Наші оцінки майже такі ж, як у наших американських колег», – сказав Буданов.


26 листопада Президент України Володимир Зеленський Заявив: «Ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, що кількість військових там зараз менша, я вважаю, що їх більше, ніж на момент припинення вогню, про яке ми домовлялися, це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації».
https://www.radiosvoboda.org/a/viyska-r ... 88759.html

Можеш вірити, можеш не вірити, але повинен готуватись. Тим паче, коли на тобі відповідальність за мільйони життів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:«четвертий російський генерал, який загинув у бою».


знищено 11 (!) визнають лише 4...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%83_(2022)
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