Василь-Рівне написав:навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном
Не було плану оборони міста перед війною. Була у місті купа клоунів-воєнпенсів (до речі бездарних і нічого не вміючих) , які пиляли допомогу від волонтерів та бухали, одягнув форму. Були ще зелені хлопці з горящими очимами. Але теж не навчені. І не було організатора толкового. Пенси розбіглись, вони йшли за надбавкою до пенсії ще перед війною, а не воювати "якщо почнеться війна". Молоді і зелені загинули, кинуті напризволяще. Бо елементарної тактики стрілкового бою не читали ніколи, а скерувати не було кому.
Нажаль, я впевнений, ситуація , трапись це все зараз, майже б повторилась. Нема до сих пір між держкордоном і умовним Черніговом (Києвом) підготовлених десятків (сотень) місць для засад. Щоб колони не йшли маршом. Нема схронів з протитанковою зброєю та мінами. Хоча в кожному селі є з десяток патріотів, які хотіли б (сидячи обов'язково дома!!!) влаштовувати засади між селами в лісах. Якби їх навчили та в час Ч дали координати схованок зі зброєю. Поспілкувався зі знайомими з Чернігівщини. В лютому кілька десятків рашистских бензовозів збились з шляху і стояли день в селі. Колоною. Ніхто не осмілився щось кинути в них, бо зразу б черга була в спину. Проте з 200-300 метрів з РПГ багато б хто шмальнув і тікати. Але де ті РПГ?
барабашов написав:Какие ещё там заповеди
Не звертайте увагу. То давній троль, неадекват. Будь-яка тема, яку він торкається, показує, що він ні в чому не profi. Пусте місце.
ЛАД написав:Ещё раз. Я не верю, что мы могли подготовиться к войне значительно лучше. Россия вооружалась минимум 15 лет с их нефтегазовыми доходами. За 2 года Зеленский не мог сильно улучшить готовность армии и страны к войне. И Порошенко тоже не смог бы.
Не треба вірити чи не вірити - треба готуватись до потенційних загроз. Якщо анонім телефонує на 102 і каже, що школа замінована, то дітей евакуюють, школу перевіряють, а не розповідають, що все це фейк для підриву економіки. Якщо до тебе приїжджає директор ЦРУ, в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики. На те ти і державна особа, щоб робити те, що потрібно, навіть якщо ти в це не дуже віриш. Так само і з переозброєнням. Ящо ти хворий на порохоманію, то повісь у себе ненавісний портрет, і кидай в нього дротики, а не зупиняй військові програми попередників. Але якщо ти живеш в своєму фантазійному світі, де злий барига почав війну, а підступні піндоси розганяють зраду, щоб підірвати нашу економіку, то маємо те , що маємо... P.S. Фіни теж робили масло замість зброї, але оборонну лінію побудували, евакуацію і мобілізацію провели вчасно, так і втрати були відповідно меншими, ніж в агресора, а особливо цивільних.
lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?
Тому що не до мене приїжджав заморський гість з відповідною інформацією. Так питання і без мене в Раді були, і пропозиції, але перемогло рейтингове Велике Будівництво. Як зараз люблять казати - не на часі, після війни. Головне, щоб цей час взагалі колись почався, коли хоч якісь владні помилки визнають. Боюсь, що таке буде тільки у вищезгаданому фантазійному світі.
lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?
Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись.. 1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку... 2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні... Питання в тому Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?
«Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна», – застерігає Порошенко.
05 грудня 2021, 20:43 Тобто навіть Порошенко чітко та однозначно визначає, що "Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! " Лише констатує, що ситуація серйозніша, небезпека реальна, що "Але Володимир Путін хоче піти ще далі.", лише сила може його зупинити --- так це відомо з 2014.
Тобто навіть попри "Як повідомляє американське видання The Washington Post, американська розвідка дійшла висновку, що Кремль розробляє вторгнення в Україну одразу за кількома напрямками, з кількістю військ, яка може сягати 175 тисяч військових." та іншу інформацію від партнерів про вторгнення навіть сам Порошенко чітко визначає: "Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також!" Тільки лише додає, що "Однак цього разу все ще серйозніше." https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 94894.html
Це не знімає відповідальності з діючої влади, але показує, що мала вона все ж таки підстави для помилки. А не свідомо ігнорувала 100% ймовірність нападу.
vvbr написав:А сколько генералов РФ уже уничтожено кто то знает?
Ще плюс один)) Тобто навіть за рашоінфо четвертий.
" В Україні під час боїв біля селища Миколаївка на Луганщині загинув генерал-майор російської армії Роман Кутузов. Про це повідомили кілька російських сайтів, а також кореспондент російської державної ВДТРК Олександр Сладков, який раніше відзначився кількома фейками щодо війни в Україні.
detroytred написав: Це не знімає відповідальності з діючої влади, але показує, що мала вона все ж таки підстави для помилки. А не свідомо ігнорувала 100% ймовірність нападу.
21 листопада Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times Уточнив кількість російських військових на кордоні – 92 тисячі, спрогнозував наступ Росії у січні-лютому 2022 року. За його словами, атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові удари на сході, десантні напади в Одесі та Маріуполі та менше вторгнення через Білорусь. «Наші оцінки майже такі ж, як у наших американських колег», – сказав Буданов.
26 листопада Президент України Володимир Зеленський Заявив: «Ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Я вважаю, що кількість військових там зараз менша, я вважаю, що їх більше, ніж на момент припинення вогню, про яке ми домовлялися, це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротації». https://www.radiosvoboda.org/a/viyska-r ... 88759.html
Можеш вірити, можеш не вірити, але повинен готуватись. Тим паче, коли на тобі відповідальність за мільйони життів.