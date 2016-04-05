Де наш ватний любитель "хароших рузкіх"??? Хароші рускі - вони лежать в землі. Решта - окупанти і злочинці.
Для нього пост:
"Російські ліберали застосовують механізм, відпрацьований ще радянським КДБ, щоб зняти з себе відповідальність за війну проти України. На це звернули увагу в Центрі протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ. Одним із прикладів роботи лагідної пропаганди є діяльність блогерки Ксенії Собчка, яка має 3,1 млн підписників у YouTube та 5,1 млн в Instagram, вважають у ЦПД. Головні герої відео – знайомі Собчак, які розповідають про страждання українців і про те, що в усьому винен путін. Щоб уникнути відповідальності в рф, авторка уникає згадки про розв’язання війни в Україні й називає її "спецоперацією". Собчак відокремлює "хороших русских" від "злого" путіна, який начебто сам вирішив проводити "спецоперацію", а молодь в армії рф є "заручниками" режиму", - йдеться в повідомленні."
detroytred написав:Це не знімає відповідальності з діючої влади, але показує, що мала вона все ж таки підстави для помилки. А не свідомо ігнорувала 100% ймовірність нападу.
Видповыдальнисть за що? А Вы уверены что вам говорилось все то что знали на верху? Я больше чем уверен что никто не пренебрегал донесениями разведки. Если б все так плохо было как рисуют порохоботы, то орки действительно за 3 дня взяли б Киев. А так в кратчайшие сроки была организована оборона. Киев не взят, орки отошли. Зе все сделал правильно. Я б тоже на его месте не будоражил преждевременно население. Паника наихудший враг.
lapay написав:Тому що не до мене приїжджав заморський гість з відповідною інформацією. Так питання і без мене в Раді були, і пропозиції, але перемогло рейтингове Велике Будівництво. Як зараз люблять казати - не на часі, після війни. Головне, щоб цей час взагалі колись почався, коли хоч якісь владні помилки визнають. Боюсь, що таке буде тільки у вищезгаданому фантазійному світі.
Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи?
lapay написав:в січні, і розповідає, що буде великий наступ з Білорусі, через Чонгар, десант в Гостомелі, то треба рити окопи і евакуювати мирних, як пропонують партнери, а не розповідати про шашлики.
Звиняюсь, але хочу спитати, як що Ви такий вумний, чо чого це питання не ставили в січні?
Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись.. 1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку... 2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні... Питання в тому Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?
Да я з тими в кого освіта нижче середньої не говорю зовсім. До чого цей висер?
Frant написав:Де наш ватний любитель "хароших рузкіх"???
Да забанений як завжди. Але я за нього спрошу. Може мене в черговий раз забанять.А як до хороших украінців, яких тьма тьмуща в раші і вони дуже люблять Путіна і піддержують "спецоперацію"?
Щоб уникнути відповідальності в рф, авторка уникає згадки про розв’язання війни в Україні й називає її "спецоперацією". Собчак відокремлює "хороших русских" від "злого" путіна, який начебто сам вирішив проводити "спецоперацію", а молодь в армії рф є "заручниками" режиму", - йдеться в повідомленні."
То бішь як би автор жив в раші на кожному куту кричав про війну? Які ви смішні "патріоти". Десь хтось з освітою нижче середньої, десь хто працює на пороха, а хтось і на російску контору.