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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1247124812491250
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:03

otg
Відповідальність за погану(недостатню) підготовку до війни.
"А так в кратчайшие сроки была организована оборона." - а що конкретно було "організовано"?
Ось конкретно не були заміновані мости! Мости замінувати не так важко, але рух загарбника(колонами) вони б сильно затормозили.
"Киев не взят" - не зрозуміло чому ви це підносите як досягнення влади? В 2014 Київ(Харків) також не був взятий... чому це не досягнення По? :D
"Зе все сделал правильно." - На чорне говорите біле. Ні, він зробив неправильно. Історія це доказала. Пу таки напав.
Інша справа, що тоді ми не знали що Пу нападе. Можливо що кожен на його місці так би зробив. Ось це можливо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:а що конкретно було "організовано"?
Не сталося здачі країни як у 14-15 році, не сталося капітуляції у вигляді "мінських домовленостей". Ось шо " організовано". А по деталях можна на пару сторінок розписати.
"Зе все сделал правильно." - На чорне говорите біле. Ні, він зробив неправильно. Історія це доказала. Пу таки напав.
Пу напав тому що ЗЕ відмовився виконувати мінські домовленості Порошенко. Перечитайте мінські домовленості і скажіть, чим вони відрізняються від капітуляції та перемоги московитів?
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:15

  d44 написав:
  andrijk777 написав:а що конкретно було "організовано"?
Не сталося здачі країни як у 14-15 році, не сталося капітуляції у вигляді "мінських домовленостей". Ось шо " організовано". А по деталях можна на пару сторінок розписати.
"Зе все сделал правильно." - На чорне говорите біле. Ні, він зробив неправильно. Історія це доказала. Пу таки напав.
Пу напав тому що ЗЕ відмовився виконувати мінські домовленості Порошенко. Перечитайте мінські домовленості і скажіть, чим вони відрізняються від капітуляції та перемоги московитів?

Ще не сталось! Ви вже точно знаєте як закінчиться ця війна? :D :D :D
В 2014 була перемога московитів - з цим ніхто не сперечається. Капітуляції(здачі) не було, не перебільшуйте.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 06 чер, 2022 13:25, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи?

Сам візит був секретним, а про що конкретно говорили, стало випливати тільки після початку війни. Про те, який Зе мудак, на політгілці кожен день казали, особливо за його порохоманію. Я і сам до кінця не вірив у велику війну, тільки на Донбасі, не виходячи з формату їхтамнєт, хоча казав, що готуватись треба і до малоймовірного сценарія, особливо в питанні переозброєння. Окопи рили при Порошенко, в Харківський, Одеській області. Чому при Зеленському не рили, хоч збирались, як казав Данилов, треба питати у влади. Можливо тому, що велике будівництво окопів не таке рейтингове, як велике будівництво доріг.
Я можу визнати, що помилявся з оцінкою масштаба війни, і можу попросити пробачення, якщо когось увів в оману, європейські політики теж можуть визнати і попросити пробачення, в нас же інша традиція - в нас у всьому винні попередники. То може вже варто змінити цю традицію, тим паче, якщо хочемо, щосб нас кудись взяли?
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