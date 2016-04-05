otg написав:Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи?
Сам візит був секретним, а про що конкретно говорили, стало випливати тільки після початку війни. Про те, який Зе мудак, на політгілці кожен день казали, особливо за його порохоманію. Я і сам до кінця не вірив у велику війну, тільки на Донбасі, не виходячи з формату їхтамнєт, хоча казав, що готуватись треба і до малоймовірного сценарія, особливо в питанні переозброєння. Окопи рили при Порошенко, в Харківський, Одеській області. Чому при Зеленському не рили, хоч збирались, як казав Данилов, треба питати у влади. Можливо тому, що велике будівництво окопів не таке рейтингове, як велике будівництво доріг. Я можу визнати, що помилявся з оцінкою масштаба війни, і можу попросити пробачення, якщо когось увів в оману, європейські політики теж можуть визнати і попросити пробачення, в нас же інша традиція - в нас у всьому винні попередники. То може вже варто змінити цю традицію, тим паче, якщо хочемо, щосб нас кудись взяли?
Любая подготовка к войне могла спровоцировать рф напасть на нас. Ибо кому выгодно иметь сильного соперника? Последнее пару страниц только и читаешь перелив с одного ведра в другое На текущий момент главное настоящие и будущие, с прошлым можно разобраться и позже. IMHO
lapay написав:Тому що не до мене приїжджав заморський гість з відповідною інформацією. Так питання і без мене в Раді були, і пропозиції, але перемогло рейтингове Велике Будівництво. Як зараз люблять казати - не на часі, після війни. Головне, щоб цей час взагалі колись почався, коли хоч якісь владні помилки визнають. Боюсь, що таке буде тільки у вищезгаданому фантазійному світі.
Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи?
З так званих "порохоботських" каналів ще з 2019 року постійно лунає - ДОЗ, ракети, армія, мова, віра... Усі ржали. Ось вам результат.
Howl написав:Любая подготовка к войне могла спровоцировать рф напасть на нас. Ибо кому выгодно иметь сильного соперника?
Последнее пару страниц только и читаешь перелив с одного ведра в другое
:( На текущий момент главное настоящие и будущие, с прошлым можно разобраться и позже. IMHO
Последнее пару страниц только и читаешь перелив с одного ведра в другое
скажу резче , последние 45-50 дней сплошные ненужные споры
оставьте ненужные споры (с)
США дали 4 рсзо и дадут еще 3 не на такую помощь мы рассчитывали
Вечером 2 июня президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за отправку Украине "современных ракетных систем залпового огня HIMARS". По его словам, в Киеве "работают над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень".